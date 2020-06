Måke ble funnet limt fast til bakken: – Det er en grufull handling

Natt til søndag ble det funnet en måke fastlimt til bakken på Sortland.

Trine Solvang i Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen har aldri opplevd lignende og beskriver det hele som grufullt.

– Vi tror det er noen som har gjort det med vilje, men vi har ikke noe bevis for det, sier hun.

Meldte inn

Natt til søndag tok en person kontakt med dyrebeskyttelsen, som ga beskjed om måken som lå fastlimt til bakken. Foran måken lå det også små brødbiter i dammen av lim.

– Innmelderen ønsket å hjelpe, men i og med det ikke lå i dyrebeskyttelsen sitt bo, måtte vi henvise videre til politiet og viltforvalteren, forklarer Solvang.

Selv om personen kontaktet politiet natt til søndag, ble ikke måken tatt hånd om før søndag formiddag.

Solvang har forståelse for at politiet ikke kan prioritere å sette inn resurser på slike oppdrag, men synes det er synd at innmelderen ikke ble henvist videre til viltforvalteren. Hun tror det kan ha skjedd en kommunikasjonssvikt.

Grufullt

Solvang sier hun aldri har opplevd noe lignende, og tror neppe det var tilfeldig at brødbitene lå limt foran måken.

– Det er en grufull handling. Slikt gjør man bare ikke, sier hun.

Hun peker på at måkene er en del av det biologiske mangfoldet, i tillegg til at de er midt oppe i hekketiden.

– Om det var ment som en spøk, var det en veldig dårlig én, sier hun.

Da dyrebeskyttelsen forstod søndag formiddag at måken enda ikke var tatt hånd om, meldte de i fra til politiet.

Måtte avlives

Etter politiet fikk beskjed søndag formiddag, rykket viltforvalter Jostein Holmeng ut for å ta seg av måken.

Ettersom måken ble oppdaget natt til søndag, og fremdeles lå der søndag formiddag, har den trolig ligget der i mange timer. Holmeng sier det ikke var noe pent syn som møtte han.

– Det var rett og slett stygt, sier han.

Da Holmeng kom frem var måken fremdeles i live, men den måtte avlives.

– Jeg måtte slå den i hjel, men det ble gjort på en human måte. Det var ikke noe artig å komme borti noe slikt, sier han.

Han synes det var synd at måken ble liggende så lenge.

Holmeng støtter Solvang i at hendelsen er gjort med vilje. Han synes det hele er grusomt.

– Det er dyreplageri, rett og slett stygt og idiotisk. Jeg skjønner ikke at folk vil pine dyr.

Anmeldes

Operasjonsleder i politiet i Nordland Odd-Ivar Pettersen sier til TV 2 at de er kjent med saken.

– Vi fikk inn en en melding på morgenkvisten. Da varslet vi viltforvalter som rykket ut, sier han.



Solvang opplyser om at de vil legge inn en anmeldelse på saken mandag, da de ønsker at den skal etterforskes videre.

Pettersen sier de vil ta i mot anmeldelsen, men at de må vurdere deretter.

– Vi må vurdere informasjonen ut ifra anmeldelsen, så får vi ta det derifra, sier han.