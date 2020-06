Forstyrrer Eilev (60) deg midt i pizzakosen, har du god grunn til å bli redd

– Jeg ville ikke hatt meg selv på døra, for å si det sånn, sier prostdiakon Eilev Eirikstein (60). I 30 år har han rykket ut for å fortelle intetanende familier om at deres nærmeste er død.

– Fra det sekundet du har sagt det, er verden snudd helt på hodet, sier Eilev Eirikstein (60) til TV 2.

Han er prostdiakon i Øvre Telemark prosti, og har de 30 siste årene sittet i kriseteamet til hele fem kommuner i Vest-Telemark.

Dette betyr at det ofte er Eilev som banker på døra midt på natta for å fortelle familier at deres nærmeste er gått bort.

HVIT SNIPP: Eilev Erikstein iført diakonskjorte og snipp. Foto: Privat

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

– Vi må jobbe fort. Vi rykker ut så fort vi kan, før de etterlatte får vite om dødsulykken på for eksempel Facebook, sier han.

Når Eilev står på trappa, tenker han over hva han skal si.

– Selv om det er noe jeg har gjort i så utrolig mange år, er det noe jeg aldri blir helt vant til å gjøre. Når jeg står der på trappa, prøver jeg å finne en god måte å si det på, men det er det jo ikke, sier han.

Fra pizzakveld til bunnløs sorg

Eilev sier at han ofte blir vitne til at en tradisjonell lørdagskveld med pizzakos kan blir snudd til bunnløs sorg.

– Hvordan forteller man egentlig en familie at 16-åringen deres har blitt kjørt ihjel av en fyllekjører? Det finnes sjelden ord som kan trøste en slik sorg, og folk reagerer veldig forskjellig. Mange blir helt numne, andre blir utagerende. Alle reaksjoner er like normale, sier han.

Etter at Eilev har overrakt dødsbudskapet, mener han at det er viktig å først lytte, og deretter mobilisere.

– Jeg prøver å få kontakt med familie og venner som er handlekraftige. Når man er satt helt ut av spill, trenger man noen som kan komme og sette på kaffetrakteren, smøre ei brødskive, gjøre helt alminnelige ting for personen som sørger, sier han.

DØDSULYKKE: En trailer og en bil har kollidert i en tunnel på E18 i Telemark 12. april i år. En person omkom. Foto: Theo Aasland Valen/Scanpix

Vanskelig å finne ord

Eilev sier at når han og kriseteamet blir varslet om et dødsfall, kaster han seg i bilen og rykker ut til de etterlatte.

Han banker på, og ber om å få komme inn.



Så sier han gjerne dette:

– Jeg har en trist beskjed til deg.

Når han oppsøker etterlatte, har han på seg en grønn diakonskjorte og den hvite snippen.

– Folk ser antrekket mitt og skjønner nok at noe fælt har skjedd. Jeg ville ikke hatt meg selv på døra, for å si det sånn. Jeg aner ikke hvordan jeg hadde reagert hvis en diakon eller prest banket på hos meg midt på natta. Da er det ingen hyggelig beskjed de kommer med, sier han.

Vokter sine ord

Eilev sier at han vokter sine ord når han oppsøker familier som snart får livet sitt snudd opp-ned.

– Jeg forteller hva som har skjedd, men jeg passer på at jeg ikke sier ting folk fester seg ved og aldri klarer å glemme. Noen vil vite alt med en gang, mens andre trenger litt tid. Dette er ikke min sorg, og jeg er ikke hovedpersonen. Jeg gjør dette med min faglige bakgrunn. Jeg går ut av den døra etterpå, mens de blir sittende igjen i huset sitt uten for eksempel datteren sin, sier han.

Eilev sier at han forstår at han i etterkant kan bli det han kaller et «traumatiserende element» for folk som har fått ham på døra og senere kjenner ham igjen på gata.

– Det er ikke så rart. Hvis noen ser meg på gata eller på et arrangement, så forbinder de meg nok med den skrekkelige beskjeden jeg ga dem, sier han.

Se Eilev holde andakt - og ikke skjønne noe av bibelverset - under:

– Gud plukker ikke ut ofre

På spørsmål om hva som er aller tyngst å gjøre, svarer Eilev at han synes at det er vanskelig når unge personer har gått bort.

– Det er alltid like forferdelig og tragisk, sier han.

Telemarkingen sier at de etterlatte ofte forsøker å finne meningen i et tragisk dødsfall.

– Noen trenger å finne en mening for å kunne gå videre, og det er fint. Jeg tenker at hvis en 16 år gammel gutt blir påkjørt og drept midt i Majorstua-krysset, så har ikke Gud sittet der oppi himmelen og pekt ut denne gutten fordi det er en mening med det. Nei, vet du hva, sier Eilev.

– Noen vil kanskje si at det ikke høres så kristent ut?

– Det er helt korrekt, det! Det er ganske ubibelsk av meg å tenke sånn. Men når unge mennesker dør på denne måten, så er det absolutt ingen mening med det. Det er ikke noe man skal lære av det. Det er tragisk og tilfeldig, sier diakonen.

Eilev sier at mange finner en slags mening når sorgen har lagt seg.

– Mange forteller meg at dødsfallet endret dem og gjorde dem til et annet menneske, og at de har funnet en mening med akkurat det, sier han.

Vedhogst som terapi

Gjennom sine 30 år som diakon, har han erfart at kvinner og menn ofte reagerer forskjellig på dødsbudskap.

– Kvinner vil gjerne prate, mens mannen går ut og hogger ved. Noen tror at man må prate om følelsene sine for å bearbeide tapet, men jeg mener at det er like viktig å hogge ved. Sorgen blir ikke alltid mindre selv om du prater om den. Tvert imot, påstår han.

Han er opptatt av at alle skal få sørge på sin egen måte.

– Noen trenger å gruble og være for seg selv, og det er helt greit. Noen prosesserer følelsene sine slik. Sorgen varer like lenge uansett om du grubler eller om du prater. La mannen få gruble og hogge ved. Ikke tving ham til å prate, sier Eilev.

I flere år har Eilev drevet såkalte sorggrupper, hvor etterlatte samles for å snakke om tapet de har opplevd.

– Slike grupper er viktige, men det kan også forlenge sorgprosessen. Når man må stå i sorgen hele tiden, så får man ikke lagt den bak seg, sier han.

Reiser seg og finner håp

60-åringen forteller at mange etterlatte spør om det er mulig å leve videre etter å ha mistet en person som stod dem nær.

– Ja, du kan det. Verden er full av folk som mister barna sine, og så går videre. Mennesket har en egen evne til å reise seg og finne håp. Men, sorgen tar sin tid. Det er ingenting man kan gjøre for å få sorgen fort unnagjort, sier han.

Eilev sier at han trives godt med jobben som prostdiakon, og han føler at han gjør noe viktig og meningsfullt.

– Jeg kan ikke tenke meg å gjøre noe annet. Denne jobben gir livet mitt mening. Jeg har stor respekt for alle som lever videre med sorgen – som står opp hver morgen, smører seg ei brødskive, går på jobb og prøver å ha glede i livet, sier han.