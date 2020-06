Sagosen ble beordret tilbake til Paris: – Det er forbanna irriterende

Sander Sagosen ble tirsdag stemt frem til årets norske håndballprofil av spillerne i REMA 1000-ligaen.

–-Det er alltid ekstra stas når spillere og kollegaer i håndballen er de som har stemt deg frem. Dette setter jeg enormt stor pris, sier Sagosen til Norsk Topphåndball, håndballens serieforenings egen nettside.

24-åringen blir i juli offisielt THW Kiel-spiller, men innen den tid må han ære kontrakten med Paris Saint-Germain.

Det er ikke trønderen bare fornøyd med. Sagosen har tilbragt mesteparten av koronapausen i Norge, men for noen uker siden ble han beordret tilbake til Paris, forteller han i et intervju med Norsk Topphåndball.

– Jeg måtte reise ned til Paris for å gjøre ferdig de siste ukene av kontrakten. Det var et krav for å få utbetalt det som står igjen av lønn og bonus, forteller Sagosen.

Men det blir lite håndballtrening.

– Her i Frankrike ligger vi tre-fire uker etter Norge når det gjelder gjenåpning av samfunnet. Vi får ikke lov til å røre en håndball en gang, så vi møtes tre ganger i uka for fysisk trening, og ikke noe annet enn det, sier Sagosen og legger ikke skjul på at han ikke er fornøyd med å tilbringe juni måned i den franske hovedstaden.

– Det er egentlig forbanna irriterende.

Sagosen kan imidlertid fortelle Norsk Topphåndball at det ikke er lenge før han pakker bagen og forlater Paris for godt.

- Flyttelasset går til Tyskland i slutten av måneden, så det er ikke så mange dagene til. Som med alt annet om dagen er det veldig usikkert når håndballen kommer i gang for fullt i Tyskland. Det er en merkelig situasjon. Jeg vet ikke helt om vi går løs på oppkjøringsperioden med en gang, eller om vi må vente litt med det. I så fall kan det hende det blir noen ukers sommerferie i Norge.

Trønderen kan uansett se tilbake på en fantastisk sesong på håndballbanen. Sagosen ble kåret til årets playmaker og årets spiller i den franske serien, hvor han også ble seriemester.

I EM ble det bronse med Norge og han ble også toppscorer i mesterskapet.