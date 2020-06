Luftige og smakfulle rundstykker

Oppskriften gir ca. 24 rundstykker.

Bruker du kaldt vann og 1–½ ts tørrgjær eller 1⁄5 bit av fersk gjær, kan deigen settes til heving 6-8 timer, dvs mens du sover eller er på jobb. Rundstykkene godt nystekte, men egner seg godt til frysing. Passer godt til tur- og nistemat eller som tilbehør til salater og supper.

Dette trenger du:

1 l vann, fingervarmt/lunkent/37 grader

1 pk tørrgjær/fersk gjær

1 dl rapsolje til baking eller annen nøytral olje

2 ts salt

1-2 ss honning, kan sløyfes

1 egg (kan erstattes med ½ dl vann)

2 dl små havregryn

2 dl rugmel (fint eller grovt)

Ca. 1,8 l hvetemel, begynn med 1 ½ liter

Eventuelt sammenpisket egg til pensling, eller vann

Til dryss: Valmuefrø eller sesamfrø

Slik gjør du:

Bruk gjerne en kjøkkenmaskin når du skal elte deigen, elter du for hånd bruk en stor bakebolle og en god eltesleiv. Løs gjæren opp i lunkent vann, tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett olje, salt, eventuelt honning, eventuelt egg, havregryn og rugmel. Elt sammen før du tilsetter hvetemelet litt etter litt til du får en smidig, ikke for fast deig. Bedre med for lite mel enn for mye! Du kan eventuelt tilsette mer mel ved utbaking. Elt deigen i kjøkkenmaskin i 8-10 minutter. Dekk til bakebollen i 50-60 minutter eller i 6-8 timer hvis du bruker kaldt vann.

Ved utbaking smør bakebordet og hendene med litt rapsolje, slik at du ikke trenger å tilsette mer mel enn nødvendig. Bruker du for mye mel får du tunge/kompakte rundstykker. Elt sammen deigen på bakebordet. Del i 3 biter og form hver bit til brød. Del så hvert brød opp i passende biter til rundstykker og trill/form til avlange/ovale rundstykker. Legg på bakepapirkledd stekebrett. Dekk til og la etterheve i 30-40 minutter.



Varm stekeovnen til 225 grader. Pensle rundstykkene med egg/vann og dryss med ønsket «dryss». Stek på midterste rille i varm stekeovn, 12-15 minutter, steketid avhengig av størrelse på rundstykkene. Avkjøl på rist, ønsker du en myk skorpe avkjøl med et klede over .