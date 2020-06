Her må Nils (32) stupe i det iskalde vannet for å redde reinsdyret

Reineierne Nils Ante Gaup og Anders A. Sara var på vaktrunde inne på fjellet Jalges-Nábár, ti mil nordvest for Kautokeino, da de så en flokk med reinsdyr som var på vei over et område fullt av vann, snø og sørpe.

Flokken på rundt 20 dyr kom seg over, men ei simle ble sittende fast i sørpen og klarte ikke å kommer seg opp på egenhånd.

– Jeg måtte bare stupe i det for å kunne redde dyret fra den sikre død, forteller Nils Ante Gaup rolig.

Se video av den dramatiske redningsaksjonen i toppen av saken.



Gaup tok lassoen i den ene hånd for sikkerhetsskyld og begynte å vasse utover i det iskalde vannet og mot simla.

– Jeg ble søkkvåt over det hele og det var iskaldt, men jeg var ikke redd. Jeg var fast bestemt på å redde simla, forteller han.

– Det var ikke akkurat badetemperaturer for å si det slik, forteller han.

Opptakene som kameraten, slektning og kollega Anders A. Sara gjorde, viser at Gaup måtte kave seg frem i snøen, isen og vannet.

Ingen grunn til å stresse

– Jeg er vant med å være i kaldt vann og vet at jeg ikke får krampe. Det var ikke noe vits i å stresse mer en nødvendig, forteller Gaup.

Da han endelig kom fram til dyret, prøvde han først å løfte opp fremføttene. Deretter klarte han å få løs bak beina.

Simla prøvde å kave seg fremover og fikk til slutt nok feste til å ta seg til land.

– Dyret må klare å komme seg frem på egenhånd. Det er for tungt til at man bære det tilbake, sier den sindige samen til TV 2.

Han forsikret seg om at den seks år gamle simlen ble forent med flokken igjen.

Sårbare for rovdyr

Nils Ante Gaup forteller at kalven til simla ble tatt av ørn i forrige uke.

– Reinsdyr blir ofte svært sårbare for ørn og annet rovdyr når de blir sittende fast på denne måten, og reinsdyret ville nok ikke ha overlevd uten hjelp, forteller han.

32-åringen har aldri opplevd så mye snø i fjellene i Troms og Finnmark som denne vinteren.

– Det er ekstremt sjeldent at det er så mye, og det er flom over store områder flere steder nå. Det er heldigvis ikke ofte at man opplever at reinsdyrene blir sittende fast på denne måten, sier reineier Nils Ante Gaup.

– All snøen og sørpen er vanskelig for dyrene nå og kan bli et lett bytte for rovdyr, sier Gaup.