Onanerte foran kamera og kjørte over egen fot. Nå venter den siste tangoen

Talentet hans på banen er ubestridt. Utenfor har Ever Banega skapt overskrifter.

Et øyeblikks fotballmagi. Det som skjedde 14 minutter ut i VM-kampen mellom Argentina og Nigeria i 2018 kan vanskelig beskrives som noe annet. Pasningen, medtaket i høy fart og avslutningen var av ypperste kvalitet.

– Det kan ikke gjøres bedre, og derfor er Lionel Messi verdens beste og deiligste fotballspiller, utbrøt Jesper Mathiesen.

De silkemyke Messi-berøringene stjal overskriftene. Den delikate gjennombruddspasningen fra Ever Banega – millimeterpresis og perfekt vektet – ble glemt i euforien som oppstod etter scoringen, men det trengs to for å danse tango.

Det beste du kan gi en god venn er en god pasning, sa Ivar Hoff. Ever «Tanguito» Banega har fått mange venner i løpet av karrieren. En av dem er Lionel Messi.

Skandalevideo

Duoen vokste opp i Rosario. Banega er ett år yngre enn Messi, men han utmerket seg tidlig på fotballbanen. Det hjalp at faren var trener for 87-laget til Nuevo Horizonte. De spilte i samme liga som Grandoli. Slik møtte Banega Messi for første gang. Siden dro Messi til Spania. Banega ble hentet til Boca Juniors.

Lionel Messi og Ever Banega. Foto: Eugene Hoshiko

De to guttene med flagrende hår ledet Argentina til OL-gull i 2008. Da hadde Lionel Messi bodd i Barcelona i sju år og etablert seg i startelleveren til den katalanske storklubben. Et halvt år før OL signerte Banega, 19 år på det tidspunktet, for Valencia.

Han fikk ikke akkurat en drømmestart. En seks minutter lang nakenvideo av argentineren sirkulerte på nettet. Videoen hadde tittelen «Banega, grande desde siempre», Banega, alltid stor. Like etter meldte spanske medier at Banega hadde blitt stoppet av politiet for fyllekjøring.

Mens Lionel Messi vernet om privatlivet, hadde Banega en litt annen tilnærming til konseptet 24-timersutøver. Nattklubber og fuktige fester fristet mer enn en asketisk treningshverdag.

De utenomsportslige skandalene har fulgt Banega gjennom karrieren.

Kjørte over egen fot

I februar 2012 pådro han seg en fotskade på en - mildt sagt - spesiell måte. Banega skulle fylle bensin på bilen, men glemte å sette på håndbrekket og fikk det rullende kjøretøyet over foten. Resultatet ble brukket ankel og brukket bein, samt at sesongen gikk fløyten.

Noen måneder seinere, mens Banega fortsatt var i gang med sin opptrening etter bilulykken, var uhellet ute nok en gang: Hans Ferrari fikk kortslutning og brant opp. Banega var selv øyenvitne mens den dyre bilen gikk opp i flammer.

Playmakeren

Innimellom skandalene har 31-åringen tidvis briljert på banen. I Sevilla fikk han en ny vår under Unai Emery i 2014. Banega ble kåret til banens beste spiller i Europaliga-finalen i 2015. Han var briljant da Sevilla slo Liverpool i finalen i samme turnering ett år seinere. Det er langt mellom fotballspillere som evner å diktere tempoet i en kamp. Banega er en av dem.

DOMINERTE: Ever Banega var høyt og lavt mot Liverpool i 2016-finalen. Foto: Oliver Lerch / BILDBYRÅN

Topp ti-listen over spillere som har slått flest pasninger i La Liga denne sesongen består stort sett av Barcelona- og Real Madrid-spillere. Banega lå på 5. plass da koronavirus-utbruddet satte en effektiv stopper for all idrett i store deler av Europa i midten av mars.

– Det rammet oss da vi var i en god periode, men det viktigste er at vi har det bra og kan beholde formen vi hadde. Jeg håper vi kommer oss til Champions League, sier Banega til klubbens hjemmeside.

Argentineren klarte å skape overskrifter også under koronakrisen. Gamle vaner er vonde å vende, og i slutten av mai måtte Banega nok en gang legge seg flat da han brøt myndighetenes retningslinjer for sosial distansering. Banegas kone la ut et bilde fra et middagsselskap der fotballspillerens lagkompiser Lucas Ocampos, Franco Vázquez og Luuk de Jong også var til stede. Hun slettet bildet kort tid senere, men da var det allerede blitt snappet opp av ivrige følgere.

Etter inneværende sesong forlater Banega Sevilla. Gamleklubben Boca Juniors drømte om en gjenforening, men i stedet blir Banegas neste stopp Al Shabab i Saudi-Arabia. Før den tid vil han gi Sevilla-fansen Champions League-billett og Europaliga-trofé i avskjedsgave.

– Jeg håper å vinne et trofé for alle folkene som ikke har mulighet til å komme til stadion, forteller han.

Torsdag venter et glohett derby mot byrival Real Betis.

– Derbyet er selvfølgelig en stor motivasjon, for de er alltid kule. Det blir mitt siste i La Liga, så jeg vil nyte det og håpe at vi får et godt resultat, sier han.