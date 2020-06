Nektet sin egen spiller å reise hjem – nå har han dårlig samvittighet

Se Granada-Getafe på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fredag klokken 19.25.

Oghenekaro Peter Etebo (24) sluttet seg til Getafe på lån fra Stoke i januar. Den nigerianske landslagsspilleren rakk aldri å bli varm i trøyen før koronapandemien traff Spania med full styrke.

All idrett ble satt på vent, og innbyggerne i Madrid fikk portforbud. Da hadde allerede Etebos kone tatt med seg barna hjem til Nigeria. Men da midtbanespilleren spurte klubben om lov til å dra etter, var svaret blankt nei.

Lot ikke spiller dra hjem til familien

Det angrer Getafe-trener José Bordalás på nå. I sin spalte i BBC forteller han om hvordan det er å være trener for et topplag i disse koronatider. Der trekker han spesielt frem Etebos historie.

– Vi prøvde å være i jevnlig kontakt med ham. Han fortalte oss hvor trist og ensom han følte seg, spesielt siden han er en ung mann som ikke har mestret språket ennå. Jeg har også skyldfølelse fordi like før portforbudet spurte han meg om lov til å dra til Nigeria, og jeg sa nei, skriver Bordalás.

– Klubben hadde informert meg om at alle måtte bli der de var og at ingen kunne dra ettersom vi ikke visste når vi kunne begynne å spille igjen. Vi trodde aldri at dette ville treffe oss med en slik styrke.

MESSI-ERFARING: Oghenekaro Peter Etebo spilte mot Lionel Messi i VM 2018. Foto: Stanley Gontha / BILDBYRÅN

Bordalás er inne i sin fjerde sesong som hovedtrener for laget som holder til like sør for Madrid. Lille Getafe har de siste sesongene etablert seg som et topplag. Forrige sesong havnet de på 5. plass, kun to poeng bak den forjettede Champions League-plassen.

Før sesongen starter opp igjen har Getafe igjen los på Champions League-plass: De ligger på 5. plass, kun bak Real Sociedad på målforskjell, og ett poeng bak Sevilla på 3. plass.

– Det skaper mye stress

Men selv om fotballen nå kan begynne å rulle igjen, er ikke kampforberedelsene helt normale, forteller 56-åringen.

– Veien blir til mens vi går. For eksempel er ikke hotellet vi pleier å bo på i Madrid åpent, og det har heller ikke planer om å åpne opp igjen i umiddelbar fremtid. Vi kan ikke bare installere oss i hvilket som helst hotell – det må ha de riktige fasilitetene og vi må ha garantier om at maten blir tilberedt riktig og på den måten vi er vant til før kamp.

– Vi har en hel mengde med ting som vi må løse, og som selv om de kanskje høres uvesentlige ut, er veldig viktige. Vi har liten tid og det skaper mye stress, sier suksesstreneren.

Fredag kveld skal Bordalás' gutter i aksjon igjen. Da venter en tøff bortekamp i Granada.