Volvo 850 begynner i seg selv å bli en relativt sjelden bil i bruktmarkedet. Og sjelden er absolutt bilen du ser bilde av her. Vi snakker en 850 helt utenom det vanlige.



Mer om den snart. Men først litt om historikken til denne modellen:



Da Volvo 850 kom i 1991 skulle den bli et vendepunkt for Volvo. På flere områder. Nå tok Volvo farvel til bakhjulsdrift og satset på forhjulsdrift på sin nye volummodell.

Ikke bare det. Bilen var i tillegg liten. I alle fall i Volvo-målestokk. Men designet våget de ikke å tukle for mye med. Den så fortsatt ut som en bil bygget av bare firkantede legoklosser.

Garantert et bevisst trekk av Volvo for ikke å gi kjøperne enda flere nyheter å fordøye.

Det Volvo trengte, var en slags spydspiss. Noe som viste at de både mente alvor og at de kunne. Samt noe som kunne tiltrekke seg nye kjøpere og bli oppdaget av andre enn de tradisjonelle Volvo kjøpene. Gjerne litt yngre kunder også.

Satte kaffen i vrangstrupen

Volvo hadde ikke vært aktive innen motorsport på flere år. Nå så de at det kunne åpne seg nye muligheter igjen med 850.

Noe som også ville bidra positivt på flere måter. Både til å bli kvitt gubbe-stempelet, hente nye og yngre kjøpere og å vise at bilene var kapable til andre ting enn å kjøre en sekk med ved på tilhengeren til og fra hyttat. Da var motorsport perfekt.

For å gjøre en lang og komplisert historie kort, innledet Volvo et samarbeid med britiske Tom Walkinshaw Racing (TWR).

Dette er originalbilen som Tim Harvey kjørte i 1996-sesongen

Det var nok flere som både himlet med øynene og nesten satte kaffen i vrangstrupen da Volvo stilte til start med herregårdsvogn-utgaven av 850. Men oppmerksomhet, det fikk de i alle fall ... Slik sett var det et smart trekk. Volvo var og er jo viden kjent for sine stasjonsvogner.

Bilen klarte seg relativt bra og fikk noen gode plasseringer i 1994-sesongen som var den første. Den taklet høye hastigheter bra, men slet litt skarpe svinger på grunn av vektbalansen som ikke var optimal i herregårdsvogna. Den manglet også litt på grep og effekt.

I 1995 ble reglene endret og 850 stasjonsvogn tilfredsstilte ikke lengre kravene. Men hva gjorde vel det – men hadde jo sedan-utgaven.

Denne sesongen gikk bedre enn den første med flere pole posisons og seire. I den påfølgende 1996-sesongen gikk det enda bedre igjen. Volvoene som ble brukt har for lengst blitt legender og klassikere.

Replika av Rickard Rydels vinnerbil

Forleden dukket det opp en slik bil til salgs i bruktmarkedet i Norge. Ikke originalen riktignok, men en replika, eller kopi, av bilen Rickard Rydel bruke i den suksessfulle 1996 sesongen.

Denne bilen bygger på en 850 R fra 1996 og skal i følge ARM bil AS, rett sør for Trondheim, være 100 prosent strøken og svært mye påkostet. Resultatet ser da også bra ut, ifølge bildene. Bilen er godkjent og klar for bruk på veien.

Motoren er, som i alle Volvo 850, en tverrstilt rekkefemmer, her på 2,3 liter og den skal etter diverse ombygging og oppgraderinger yte rundt 300 hestekrefter.

Kopien har kanskje ikke helt den samme fjærhøyden som originalen, men den ser da ganske bøs ut likevel? Faksimile fra Broommarked.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Selger garanterer mye oppmerksomhet og lover at denne ikoniske bilen får et bil-hjerte til å slå noen ekstra slag.

Fine Volvo 850-eksemplarer begynner så smått å bli sjelden vare. Men dette er garantert biler som kommer til å få klassikerstatus etter hvert. At denne bilen er en kopi av en av legendariske løpsbilene til Volvo, gjør neppe saken dårligere.

250.000 kroner er det som forlanges for bilen og innbytte kan tas om du ønsker det.

