Slik unngår du at sommerferien ender med skilsmisse

Mange par risikerer at sommerferien ender med brudd. Her er samlivsekspertenes beste råd for en fin ferie, å unngå krangling og få bedre sex.

Etter at Norge stengte ned i midten av mars har mange måttet leve tett på hverandre med hjemmekontor og hjemmeskole. Sommerferien kan derfor bli oppskriften på skilsmisse for flere norske par.

– For noen vil hele koronakrisen og sommerferien bli en lang sammenhengende periode hvor man blir tvunget til å være sammen og blir eksponert for problemene i forholdet, sier psykolog og samlivsekspert Frode Thuen.

Ferie og helligdager er høytid for krangling og samlivsbrudd, og Thuen tror det kan bli ekstra utfordrende for noen par i sommer.

– Det er mange som har grunn til å være bekymret for parforholdet denne sommeren, sier Thuen.

Den største feilen

Ifølge Thuen er det hovedsakelig én feil mange par gjør før sommerferien.

– Problemene og konfliktene kommer sjeldent som en overraskelse. Likevel er det mange som glemmer fra året før, og blir tatt på sengen når de samme problemene dukker opp igjen, sier Thuen.

KOMMUNIKASJON: Frode Thuen mener man er avhengig av god kommunikasjon i et parforhold. Foto: Stig M. Hansen

Det beste rådet til Thuen er derfor å ta tak og ordne opp i problemene før det smeller.

– Tenk gjennom hva dere står ovenfor og snakk om det. Gjør ting dere liker, sett barna først og sørg for at dere finner løsninger for ferien som funker for begge parter, sier Thuen.

Han mener det ikke er unormalt eller farlig å gå hverandre litt på nervene etter å ha vært tett på hverandre i ukesvis. Problemet oppstår når man ikke klarer å kommunisere og lytte på partneren.

KJÆRLIGHETSTERAPAUT: Camilla Sørensen kalles kjærlighetsterapeuten og driver med samtaleterapi på kjaerlighetsterapeuten.com Foto: Privat

– Alle par må gjøre dette

Koronasituasjonen har vært utfordrende for de fleste. Parterapeut Camilla J. Sørensen har hjulpet mange par med å håndtere de store endringene i hverdagen.

Hun mener det er en ting alle par bør gjøre før ferien for å unngå konflikt.

– Alle par bør sette seg ned før ferien og ta «koronasamtalen». Det er viktig å ta en ærlig, rolig og uforstyrret prat om hvordan korona har påvirket deg, sier Sørensen, som har sin egen online praksis.

Ved å legge alle kort på bordet og lytte til hverandre, mener Sørensen at mange par vil få en bedre sommer sammen.

– Hvis man ikke har fått uttrykt sine behov og bekymringer før ferien kan, det komme som en bombe når som helst, advarer hun.

Ta en time out

Et annet problem mange par opplever i ferien, er krangling. Parterapeuten mener det viktigste man kan gjøre for å unngå dette, er god kommunikasjon og påfyll av annerkjennelse, ros og kjærlighet.

– Hvis man kjenner at det blir for mye, er det smart å ta en time out. Gå vekk fra situasjonen, pust litt og snakk sammen igjen når dere er roligere, sier Sørensen.

Før man tar en time out er det viktig å avtale et tidspunkt man kan snakke ut. Sørensen mener det er viktig at det ikke går for lang tid før man får ordnet opp.

I tillegg bør man også prøve å unngå situasjoner som ofte fører til krangling.

– Hvis du vet at lange bilturer med slitne barn alltid fører til krangling, må dere legge en plan før dere kjører. Det er viktig å tenke gjennom og forberede seg på utfordrende situasjoner før de oppstår, sier Sørensen.

Hun mener likevel ikke at man skal få for dårlig samvittighet hvis man har kranglet eller diskutert foran barna.

– Det viktige er at barna ser at dere blir venner igjen og sier unnskyld. Prøv imidlertid å styr unna krenkelser og alt for høylytte diskusjoner. Vi foreldre lærer barna å løse konflikter, så det er viktig å være et godt forbilde, sier Sørensen.

Bedre sexliv

Et annet spørsmål kjærlighetsterapeut Camilla J. J. Sørensen ofte får, er hvordan man kan få bedre sex med partneren.

– Jeg pleier alltid å si at veien til sengen er å nå inn til hjertet først. Det er viktig å ha et positivt forhold der man gir hverandre komplimenter og anerkjennelse. Dette kalles positivt vorspiel og det får man ikke nok av, sier Sørensen.

Det finnes også flere øvelser man kan bruke for å få et nærmere bånd til partneren. Sørensen anbefaler for eksempel at man kan gjøre en takknemlighets-øvelse før man legger seg. Da skal man si tre ting man er takknemlig for ved partneren.

Parterapeuten mener også at det er viktig å ha realistiske forventninger til sexlivet.

– Hvis primærbehovene ikke er på plass, har man ikke alltid lyst til å ha sex. Det er derfor viktig å se partnerens behov og spørre hva man kan gjøre for å hjelpe eller avlaste. Det er også viktig å ta et ansvar for seg selv og tørre å tydeliggjøre hva dine behov er, sier Sørensen.

Be om hjelp

Både Thuen og Sørensen tror sommerferien vil ende med brudd for noen par.

– Vi vil se en økning av henvendelser til familievernet, og sannsynligvis også en del brudd og skilsmisser etter sommeren, sier Thuen.

Samlivsekspertene mener likevel det er mange grep man kan ta for å unngå brudd, og mener det viktigste er å ta tak i problemene tidlig og ha god kommunikasjon.

– Skulle det bli for vanskelig anbefaler jeg å oppsøke en terapaut. Det kan være en stor hjelp og trygghet å ha noen å snakke med om det som er vanskelig, sier Sørensen.