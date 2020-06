Tidligere etterforsker om politiet i USA: – Noen har en «cowboy-attitude»

– Det er veldig vanskelig å være borte fra venner og familie, og se på dette mens det skjer. Det er den verste typen TV man kan se på. Det gjør vondt.

Det sier John Alan Reese (51) til God morgen Norge. Han jobbet som politietterforsker i gjeng- og narkotikapolitiet i Chicago, i delstaten Illinois i USA, fra 1996 til 2002. De siste 18 årene har han bodd i Norge med sin norske kone. Først i Seiland i Finnmark, og siden 2014 i Drammen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Han følger med uro med på den betente situasjonen i USA i kjølvannet av arrestasjonen og drapet på George Floyd.

Samtidig øyner amerikaneren et lite glimt av håp.

– Når du ser på mengden folk som protesterer, så ser du at det er ganske fargerikt. Det er ikke bare vi svarte som er der. Det er hvite, brune, det ser ut som hele landet har begynt å bli med på bevegelsen, og det er en bevegelse, altså, forklarer Reese.

George Floyd er langt ifra den første svarte amerikaneren som har blitt drept som følge av politiets brutalitet. Senest i mars i år ble 26 år gamle Breonna Taylor skutt åtte ganger av politiet i Louisville, Kentucky i sitt eget hjem.

– Vi har fått nok, sier Reese.

CHICAGO: Reese jobbet syv år som etterforsker i Chicago, Illinois. Foto: Privat

RASISME: Han er overbevist om at systematisk rasisme er et problem i USA. Foto: Privat

Han tror imidlertid timing også spiller en viktig rolle i hvorfor folk nå engasjerer seg så voldsomt i kampen mot rasisme og politiets maktmisbruk.

– I disse covid-19-tider er det veldig mange uten jobb. De sitter hjemme, de har mer tid og kanskje et nytt fokus. Og så blir George Floyd drept. Alle ser det på TV. Så det kan hende at det har trigget noe i et folkeslag eller en demografi i USA, som før denne hendelsen ikke har vært så obs på problematikken, poengterer 51-åringen.

– En ukultur i politiet

John Alan Reese mener det er blitt en kultur for unødig maktbruk i det amerikanske politiet.

– Det er noen som har en «cowboy-attitude». Aggressivt politiarbeid er blitt greit, det må til, men man må huske å ha medmenneskeligheten med seg i alt man gjør.

Han understreker imidlertid at det kun er noen politibetjenter som misbruker makten sin på den måten.

– Vi må huske at det er over 800 000 politifolk i USA. Og det er bare en veldig liten del av dem som utfører disse dårlige handlingene. Men effekten er stor.

– Av en eller annen grunn er det vanskelig for de gode politifolkene å involvere seg, si ifra og stoppe kolleger når de utfører dårlige handlinger, sier amerikaneren.

Systematisk rasisme

I syv år jobbet Reese som politi i et distrikt i utkanten av Chicago. Han opplevde selv at de fleste av kollegene var skikkelige og profesjonelle i jobben sin.

PROFESJONELLE: De fleste av kollegene til Reese opptrådte profesjonelt, men det fantes unntak. Foto: Privat

– I den nære styrken jeg jobbet, var det gode folk. Men dessverre var det noen hendelser med folk som gikk over streken med unødvendig vold og rasisme. De tingene rapporterte jeg inn. Det er jeg stolt over å ha gjort. Jeg skulle ønske at det var flere som turte å gjøre det, mimrer Reese.

Han er ikke i tvil om at USA har et problem med systematisk rasisme.

SA IFRA: Det hendte at Reese måtte rapportere om politifolk som misbrukte makten sin. Foto: Privat

– Det betyr at det blør fra toppen, tvers gjennom samfunnet, tvers gjennom systemet. Systematisk rasisme betyr at det er utbredt, men ikke at det skjer med alle politifolk eller at alle hvite mennesker er rasister, forklarer 51-åringen.

Rasisme fra barndommen

Allerede i tredje klasse opplevde John Alan Reese negativ oppmerksomhet knyttet til sin mørke hudfarge. Han og familien hadde nettopp flyttet fra en by i Ohio og ut på landsbygda. De var en av få svarte familier i området.

– Da opplevde jeg å bli kalt alt mulig, blant annet n-ordet, og det pågikk i mange år. Jeg hadde flere gode lærere da, men det var også noen som så at dette skjedde, og som likevel ikke gjorde noe med det.

– Det handler om å rapportere om ting, om å gripe inn og gjøre noe. Det tror jeg bevegelsen i USA kan få til nå, at flere er obs på det, at flere erkjenner det, at færre nekter for at rasisme eksisterer. Jeg tror vi er på vei mot en forandring, sier amerikaneren.

Utdanning av amerikansk politi

Kravene til utdanning for amerikansk politi varierer fra delstat til delstat.

– Man går alt fra tre måneder til ett år på Police Academy. Og etter det er det inntil 24 måneder med praksisopplæring på gata. Da har man kommet opp i en utdanningsperiode som er nesten tre år enkelte steder, og det likner på Norge, forklarer Reese.

– Jeg tror kvaliteten på utdannelsen er bra i USA. Ting kan alltid bli bedre, men jeg tror problemet ligger hos de enkelte i politiet som glemmer opplæringen eller treningen sin.