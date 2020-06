Bente fant 300 flått på hunden sin: – Aldri opplevd lignende

KRISTIANSAND (TV 2): Det ble ingen trivelig skogstur for samojeden Multe på søndag. Høysesongen for den blodtørstige skogflåtten er i gang.

– Nå vil jeg ta en pause i skogsturene med hunden, og heller sykle med henne, sier Bente Alida Johannessen til Fædrelandsvennen, som omtalte saken først.

Sammen med ei venninne pleier hun å gå lange turer med hundene deres.

Denne søndagen gikk de den 15 kilometer lange runden rundt Rossevann, vest for Kristiansand.

– Hundene løper jo rundt i busker og kratt og da er det sjansen for å treffe på flåtten stor, sier Johannessen til TV 2.

Det er de vant til. Men denne gangen var det annerledes.

TRIVES I SKOGEN: Samojeden Multe elsker å løpe rundt i skogen. Det forsøker skogflåtten å benytte seg av. Foto: Privat

Tidkrevende flåttplukking

Gang på gang måtte de stoppe for å pelle flått av hundene, som nærmest ble overfalt av det plagsomme dyret.

I løpet av turen, og etter at de kom hjem igjen, telte hun hele 300 flått som hadde forsøkt å bite seg fast i hunden hennes.

– Jeg har aldri opplevde lignende, og vi skjønte fort at dette var en ny situasjon. Vi var ute i tre og en halv time. Minst fire ganger sto vi der med rumpa i været for å plukke dem vekk fra pelsen deres, sier hun.

Flått I Norge er flått (ixodida) aller vanligst på Sørlandet, men finnes i kystområdene fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund. Den kan også dukke opp lengre nord i landet.

Den er nært beslektet med midd, og hører til edderkoppdyrene. Flåtten er kategorisert som et parasittisk dyr som lever av å suge blod fra pattedyr, fugler og smågnagere.

Den kan være en såkalt mellomvert for flere mikrober, for eksempel Borrelia-bakterien eller TBE-viruset. Dermed kan den spre en rekke sykdommer til dyr og mennesker.

Det finnes over 900 ulike arter flått. I Norge er det oppdaget 13 ulike, og skogflåtten er den vanligste.

Den har ikke øyne, men bruker sanseorganene på forbeina til å fange opp lukt i luften. Om den registrerer at et potensielt vertsdyr er på vei, strekker den forbeina opp i luften og fester seg til pels, fjær eller hud. Den kan ikke hoppe, så den er avhengig av at det potensielle vertsdyret streifer borti vegetajonen som den sitter på.

I Norge varer flåttsesongen som regel fra april til november. Den er mest aktiv om sommeren når temperaturen og luftfuktigheten er høy. Les mer om hvordan du kan unngå flått, og eventuelt fjerne den dersom du får den på deg, på Flåttsenteret eller Folkehelseinstituttets nettsider. Flåttsenteret har også sluppet en egen podcast som tar for seg vanlige spørsmål.

– Tok aldri slutt

Sørlendingene er godt vant med mye flått i sommerhalvåret. Selv om den finnes over store deler av kysten i Norge, er det i denne landsdelen flåtten forekommer aller hyppigst.

– Det kan ha vært spesielt mye av den akkurat der jeg var, men jeg har gått denne turen jevnlig og det har aldri vært så ille, sier Johannessen.

BESTEVENNER: Bente Alida Johannessen har hatt samojeden Multe i tre og et halvt år. Hun er vant med å plukke flått av pelsen til venninnen, men hun har aldri opplevd lignende som på søndag. Foto: Privat

For første gang har den rutinerte turgåeren nå bestemt seg for å finne andre metoder for å lufte den tre og et halvt år gamle samojeden Multe.

– Jeg trodde aldri jeg kom til å sitte her og si at jeg ikke vil gå tur i skogen på en stund, men det tok jo aldri slutt. Til og med ett døgn etter fant jeg dem på henne, sier hun.

Stor aktivitet

Ved Flåttsenteret, som er det nasjonale kompetansesenteret for flåttbårne sykdommer, er de ansatte mer enn klar over at flåtten har våknet til liv.

I disse dager gir de blant annet ut podcasten Flåttpodden, hvor de tar for seg vanlige spørsmål om den blodtørstige krabaten.

Åslaug Rudjord Lorentzen er lege og forsker ved nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus (SSHF), og forklarer at aktiviteten øker når det blir varmere i luften.

– Spesielt fra mai og utover er det stor flåttaktivitet. Nå har det vært mye fint vær i det siste, så det kan være at vi er mer ute i skogen og da treffer vi på flåtten, sier hun.

FLÅTTEKSPERT: Åslaug Rudjord Lorentzen kan mer om flått enn de aller fleste. Hun forteller at flåtten nå har våknet til liv for alvor. Foto: Mona Haugli / SSHF

Ikke uvanlig mange

Flåtteksperten sier hun ikke har grunnlag for å si noe om hvorvidt det er mer flått i år enn tidligere, men tror en mild vinter kan være en mulig forklaring på at det er mye av den enkelte steder.

– Så får tiden vise om det blir et år med mer smitte enn vanlig, sier hun.

Førsteamanuensis Lars Korslund ved Universitetet i Agder, som blant annet har skrevet boken «Fakta om flått», forteller at det foreløpig ikke er grunn til å tro at det er mer flått enn normalt.

– Det er ingenting ved undersøkelsene vi har gjort til nå som tyder på at dette blir et år med ekstra mye flått – men det er klart at mai og juni er høysesong i den sørlige landsdelen. Det er mer enn varmt nok og da blir det som regel større risiko for å bli bitt, sier han og fortsetter:

– Flåtten er først og fremst avhengig av temperatur for å bevege seg. Nå er det lange stabile perioder med gode temperaturforhold, samtidig som det er fuktig i vegetasjonen. Det gjør at den ikke sliter med uttørking.

Bærer med seg smitte

Det er skogflåtten som er den vanligste arten i Norge.

I seg selv er den ikke farlig.

Det skumle er at den kan bære med seg smitte i form av bakterier og virus, som kan gjøre mennesker og dyr syke.

Den vanligste flåttbårne sykdommen er lokal borreliose, i form av utslett etter et bitt. Det estimeres omtrent 7500 tilfeller av dette hvert år.

Borreliose behandles med antibiotika.

– Det er for å hindre mer alvorlige tilfeller av borreliose som borreliainfeksjon i nervesystemet og i ledd. I Norge rapporteres det inn rundt 400 alvorlige tilfeller hvert år, sier Rudjord Lorentzen.

SKOGFLÅTTEN: Dette er en skogflått. Den er avhengig av å suge blod av andre pattedyr for å overleve og å utvikle seg. Foto: Jon Eeg / NTB Scanpix

Typiske symptomer på nevroborreliose kan være ansiktslammelse som kommer over dager, eller utstrålende smerte fra nakke eller rygg ut i arm eller bein, forklarer legen.

Liten sjanse for å bli syk

Mange skal feriere i Norge denne sommeren og Sørlandet er et yndet reisemål.

Rudjord Lorentzen ber folk som har tenkt seg hit om å ha flåtten i bakhodet om man går ute i skogen.

– Jeg synes absolutt de skal følge litt ekstra med, men det betyr på ingen måte at man burde la være å komme seg ut, sier hun.

– Hvor stor er sjansen for å bli smittet ved bitt?

– Flåttbitt er veldig vanlig på denne tiden av året. Men det er verdt å minne om at det kun er ett til to prosent risiko for at du faktisk blir syk etter et bitt.

I tillegg til borreliose kan flåtten ha med seg det såkalte TBE-viruset.

– Også dette er veldig sjeldent, men viruset er fryktet fordi det kan gi hjernebetennelse. Det finnes imidlertid en god vaksine for TBE, sier legen.

Dette gjør du hvis du blir bitt

Det finnes flere metoder for å holde flåtten vekk fra kjæledyr. To ganger i sommerhalvåret får samojeden Multe tabletter som gjør at flåtten ikke fester seg på henne.

Dermed slipper matmor å bruke pinsett, og Johannessen har gode erfaringer med tablettene.

Det finnes også midler som gjør at flåtten dør hvis den fester seg og begynner å suge blod. Rudjord Lorentzen anbefaler hunde- og katteeiere å gå til anskaffelse av en av disse variantene.

– For mennesker er det viktig å være nøye med å sjekke seg for flått etter at man har vært ute. Det finnes også myggmiddel som fungerer mot flått, sier hun.

– Hva gjør man dersom man blir bitt?

– Da er det viktig å få den av så fort som mulig. Det er egentlig bare å knipe den av med neglene eller en pinsett. Bruk det du har for hånden. Om det sitter noe rester igjen, så er ikke det noen krise. Det viktigste er å få den ut raskt. Tiden flåtten har bitt seg på huden, har noe å si for sjansen for å bli smittet av borrelia. Jo kortere, jo mindre er sannsynligheten for smitte.