Trump nekter å innfri demonstrantenes knallharde politi-krav

I over to uker har demonstranter tatt til gatene i byer over hele USA. Demonstrasjonene begynte etter at afroamerikanske George Floyd ble kvalt til døde under en pågripelse av politiet i Minneapolis i slutten av mai.

17 år gamle Darnella Frazier filmet pågripelsen av Floyd og publiserte den på sosiale medier. Foto: Darnella Frazier via AP

Hendelsen ble filmet, og videoen viser at politimannen Derek Chauvin holder kneet sitt mot Floyd sin hals i åtte minutter og 46 sekunder.

Flere ganger hører man Floyd si at han ikke får puste.

Siktet for drap

I tillegg til Chauvin, var tre andre politimenn med på pågripelsen. Førstnevnte er siktet for drap, mens de tre andre er siktet for medvirkning til drap. Alle fire er pågrepet og sitter nå fengslet.

Men dette er ikke nok for demonstrantene.

Flere krever nå at myndighetene kutter den økonomiske støtten til politiet, og at politidepartementene bygges opp på nytt.

I Minneapolis hvor pågripelsen av George Floyd skjedde, har bystyret vedtatt å demontere politiet i byen og lovet å opprette et nytt system. Politiet der har lenge blitt anklaget for å være rasistiske overfor de afroamerikanske innbyggerne.

Det skriver The New York Times.

Dette betyr det

Men hva betyr dette egentlig i praksis?

Å kutte støtten til politiavdelingene handler generelt om å minske den økonomiske stønaden til politistyrkene som stadig konsumerer større deler av bybudsjettene i mange byer og tettsteder.

I Minneapolis for eksempel, er de ute etter å kutte 200 millioner dollar fra deres totale årlige budsjett på 1,3 milliarder doller, opplyser byrådsleder Lisa Bender. Målet er å bruke disse pengene på andre nødvendige områder i byen.

– Vil ta lang tid

Målet er altså ikke å oppløse politiet, men å bygge opp et nytt og bedre system.

Noen av forslagene innebærer å avmilitarisere politiet, og forby blant annet kvelertak. Noen ønsker også å begrense bruken av militært utstyr blant politiet og endre politiets taktikk i møte med demonstranter.

De ni medlemmene i byrådet i Minneapolis har lovet å demontere politiet slik det er i dag. De har også lovet å opprette et nytt system for offentlig sikkerhet.

Men byrådet påpeker at de ikke vet hvordan politiet vil se ut når det er ferdige, og advarer om at planene vil ta lang tid å gjennomføre.

– Forferdelige ting vil skje

President Donald Trump ønsker derimot ikke å kutte den økonomiske støtten til polititet.

– Vi tar ikke penger fra dem, og vi legger ikke ned politiet. Politiet har latt oss leve i fred, men vil vi sikre at vi ikke har dårlig politi. Noen ganger vil vi være vitner til at forferdelig ting skjer, men 99 prosent av dem er veldig flotte folk, sa Trump på en pressekonferanse natt til tirsdag, norsk tid.

Demokratene støtter heller ikke demonstrantene sitt krav om å bygge ned politiet, men foreslår en omfattende politireform som blant annet innebærer en avmilitarisering og forbud mot kvelertak.

– Krevende

Philip Christopher Tolloczko er studieleder ved Politihøgskolen. Han sier at forslaget om å bygge ned politiet, for og så bygge det opp igjen, er veldig radikalt.

Men det er imidlertid et scenario politiet trener på. Senest under en øvelse i regi av Europol som Tolloczko også deltok på.

– Det var krevende for en gjeng politiledere og gjøre denne tankeøvelsen. Og den første reaksjonen var at dette ikke gikk an. Men så begynte man å utfordre seg selv og tenke utenfor boksen, sier Tolloczko til TV 2.

Håper på en forskjell

Han mener det er mange aspekter man må se på når man skal bygge opp et godt politi.

– Hvilke kjernefunksjoner og verdier politiet har, og selve utdanningen er ganske sentral. Men også ansvarliggjøringen av politiet, spesielt lokalt.

Studielederen ved Politihøgskolen håper dødsfallet til George Floyd ikke vil være forgjeves, og det skjer en tydelig endring innad i det amerikanske politiet.

– Jeg håper det vil bli et større fokus på prosessuell rettferdighet. Hvordan politiet utfører arbeidet er kanskje viktigere enn sluttresultatet, sier Tolloczko.