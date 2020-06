Mann arrestert for 16 år gammelt dobbeltdrap i Linköping

I 2004 ble Mohammed (8) og Anna-Lena (56) knivdrept på åpen gate. Nå er en mann født i 1983 mistenkt for mordene.

På morgenen den 19. oktober 2004 ble åtte år gamle Mohammed Ammouri og læreren Anna-Lena Svenson (56) angrepet med kniv i et boligområde i Linköping.

Ammouri var på vei til skolen da han ble overfalt og brutalt knivstukket av den ukjente gjerningsmannen. Åtteåringen ble erklært død på stedet.

Svenson skal ha blitt funnet om lag 20 meter fra Ammouri. Hun ble fraktet med ambulanse til sykehuset, men livet sto ikke til å redde.

Alt tyder på at de to var tilfeldige ofre.

Identifisert via slektsforskning

Gjerningsmannen rømte til fots og etterlot seg et blodig drapsvåpen, en såkalt «butterflykniv», samt en lue med hårstrå. Politiet fikk derfor fatt i gjerningsmannens DNA.

Hele 16 år etter drapene har svensk politi nå arrestert en 37 år gammel mann. Det melder den svenske avisen Dagens Nyheter.

Den mistenkte ble arrestert i Linköping tidlig tirsdag morgen.

Ifølge Aftonbladet, som siterer Dagens Nyheter, skal dette være første gang svensk politi har identifisert en mistenkt ved å bruke slektsforskning og kommersielle DNA-databaser.

– Rettferdighetens dag

Ammouris far sier i dag til svenske Expressen at hele familien er samlet, og at de har ventet lenge på denne dagen. Han skal ha blitt informert forløpende av politiet.

– De sa at de hadde en gjerningsmann. Vi har samlet oss hjemme. Dette er en stor dag for oss, det er rettferdighetens dag. Vi har hele tiden trodd at denne dagen skulle komme. En dag som gir oss sannheten om morderen som tok vår sønns liv, sier Hassan Ammouri til Expressen.

Den mistenkte mannen skal nå få oppnevnt en offentlig forsvarer. Aktor uttaler i en pressemelding at det vil bli gitt mer informasjon etter et eventuelt fengslingsmøte.

Polsk statsborger ble løslatt

Politiet pågrep i mars 2005 en polsk statsborger, men mannen ble løslatt etter kort tid da det ikke var samsvar mellom hans DNA og spor som ble funnet på drapsvåpenet.

800 menn som befant seg i Linköping på drapsdagen har tidligere avlagt DNA-prøve.

I 2010, seks år etter drapet, innhentet politiet ytterligere 300 menn i avhør. Alle disse skal også ha blitt oppfordret til å avlegge DNA-prøver.