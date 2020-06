Har trent politifolk i årevis – ble selv skutt i skrittet

Derrick Sanderlin har i flere år jobbet med politiet for å bekjempe stereotypiske holdninger. Da han forsøkte å roe ned situasjonen under en demonstrasjon, ble han skutt med gummikule.

27 år gamle Derrick Sanderlin ble alvorlig skadd da politiet skjøt ham i skrittet under en demonstrasjon i San Jose i USA 29. mai, skriver The Guardian og flere amerikanske medier.

En testikkel revnet da han ble truffet av en gummikule, og Sanderlin har fått beskjed av legene at han kanskje ikke vil kunne få barn.

Under demonstrasjonen holdt Sanderlin en plakat med «WE R WORTHY OF LIFE». Da han oppdaget at det oppstod bråk på andre siden av gaten, gikk han bort for å forsøke å roe ned situasjonen.

Til ABC7 News har 27-åringen fortalt at han ble vitne til at politiet skjøt gummikuler mot flere demonstranter, noen av dem barn og eldre.

– Jeg klarte ikke å se på det lenger. Jeg gikk over til dem og stilte meg i skuddlinjen, tok armene i været og spurte om de vær så snill kunne stoppe, forteller Sanderlin.

Like etter ble han skutt i skrittet med en gummikule. Skaden var så alvorlig at han måtte gjennomgå en hasteoperasjon, og kulen kan altså ha gjort permanent skade.

– Skuffet

Sanderlin har i flere år trent politiet i San Jose for å bekjempe og øke bevisstheten rundt diskriminering. Mye av arbeidet hans har handlet om å hjelpe unge rekrutter med å kjenne igjen stereotypiske holdninger og sikre at alle behandles rettferdig.

Han har også jobbet for å bedre forholdet mellom politiet og befolkningen. Politisjefen i San Jose, Eddie Garcia, sier hendelsen 29. mai skal etterforskes.

– Derrick har vært en leder i vårt samfunns arbeid for å bekjempe diskriminering gjennom dialog, sier Garcia.

Selv har Sanderlin begynt å tvile på om budskapet hans egentlig har nådd frem til politibetjentene.

– Det skuffet meg virkelig å se hvordan demonstrasjonen utviklet seg. Jeg visste fra før hva slags forhold politiet har til folk, og håpet nå på noe nytt og bra. Det virker som betjentene ikke har fått med seg beskjeden, sier Sanderlin til Los Angeles Times.

Foreslår forbud

Sanderlins advokat Sarah Marinho sier de vil opprette sak for å søke om erstatning fra politiet.

– De siktet på en kroppsdel som det er forbudt å sikte på når man bruker slike våpen. Man skal aldri sikte på hodet eller området rundt lysken, sier Marinho i en uttalelse.

San Jose-ordfører Sam Liccardo slår fast at det som skjedde med Sanderlin var galt, og foreslår videre å forby politiets bruk av gummikuler.

Sanderlin sier til Los Angeles Times at han nå håper på rettferdighet for familier som «allerede har vært gjennom verre enn ham».

– Jeg håper min historie kan åpne dører for at disse skal bli hørt og sett. Og at byen velger å bry seg og høre dem, sier Sanderlin.