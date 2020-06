Saron (17): – Ikke så akseptabelt at en mørk jente skulle kunne dialekt

For mange kan grensegangene mellom rasisme, fremmedfrykt og fordommer være vanskelige å få øye på. Saron (17) har fått erfare det meste av dette.

Overraskelsen var kanskje størst da hun flyttet fra Nord-Norge til Oslo for to år siden.

– Jeg måtte endre meg ganske fort. Det var nok ikke så akseptabelt som jeg trodde, sier 17-åringen, på plettfri østlandsdialekt.

Kastet stein på

Da hun var syv år kom hun, broren og foreldrene hennes til Norge som flyktninger fra Eritrea.

De ble bosatt i en by i Nordland, og møtet med fremmedfrykten ble tidvis brutal. Spesielt for broren hennes, som da var elleve år.

– Det var første gang jeg så broren min gråte. Han ble utsatt for rasisme både fra andre elever, og lærerne også. Det var en som kastet stein på han, og ropte at han skulle komme seg hjem dit han kom fra, forteller hun.

– Følte meg som et dyr i bur

Også hun selv fikk føle på ubehaget det var å se annerledes ut.

– Fordi jeg var mørkhudet skulle alle ta på huden min, og håret spesielt. Alle skulle ta på håret mitt og lugge meg. Jeg skjønte ikke hva det var for noe, og følte meg som et dyr i et bur. Den gangen hadde jeg store krøller, og jeg måtte bare prøve å rette det ut for å bli mer lik de andre, forteller Saron.

Hun ble også satt ut av kommentarer fra voksne, også lærerne på skolen.

– En gang var det en i klassen som hadde tegnet på pulten sin, og vi fikk beskjed om at ingen fikk gå ut før hun hadde vasket det vekk. Da hun nektet sa jeg «Ok, greit jeg kan gjøre det». Da jeg var ferdig, så sa læreren at «Du kan jo bli en flink vaskedame du», forteller hun.

– Jeg ble helt satt ut, det kom fra læreren liksom. Jeg bare smilte og gikk ut. Vi har lært hjemme at vi ikke skal lage konflikter, fortsetter hun.

Kav nordnorsk

Familien bestemte seg i 2017 for å flytte til Oslo. Da fikk den da 14-år gamle Saron, som hadde lært seg norsk, en stor overraskelse.

På Holmlia var det ikke utseendet hennes som var fremmed og provoserende. Det var dialekten hennes. Hun snakket nemlig kav nordnorsk.

– Dialekten måtte bort, fort! Det var rart. Det var tydeligvis ikke så akseptabelt at en mørk jente skulle kunne dialekt, forteller hun.

– Opplevde du det som diskriminering, fordi du var annerledes på den måten?

– Ja, det ble veldig mye erting. Jeg måtte endre meg ganske fort fordi jeg følte at jeg ble holdt utenfor på grunn av hvordan jeg snakket, sier hun.

– Det var vel kanskje det at du ikke skulle være for norsk, kommer det fra venninnen Nathalie.

– Ja, jeg ble kalt Kinder-egg, mørk på utsiden, hvit på innsiden, sier Saron.