– Mange ville ta livet av Palme. Spørsmålet er hvem eller hvilke som gjorde det

Drapet på statsminister Olof Palme er gåten som i over 30 år har hjemsøkt Sverige.

Palme ble skutt bakfra og drept på åpen gate natt til 1. mars 1986, men drapet ble aldri oppklart.

Ett skudd traff statsministeren i ryggen fra kloss hold, og ett skudd streifet kona Lisbeth. Så forsvant gjerningsmannen inn i nattemørket. Kort tid etter ble Olof Palme erklært død på sykehuset.

Kortesjen med Olof Palmes kiste gjennom Stockholm. Foto: AFP/NTB scanpix

Etterforsket i 34 år

På slutten av 1980-tallet ble Christer Pettersson pågrepet og dømt for drapet, men dommen ble senere opphevet. Det uoppklarte drapet har skapt en rekke spekulasjoner og teorier om hva som var motivet, og hvem som drepte Palme.

Gjerningsmannen etterlot seg omtrent ingen spor etter seg, annet enn skuddene som ble avfyrt. To kuler av typen Winchester-Western .375 Magnum.

Nå går imidlertid historiens lengste drapsetterforskning i Sverige, som har pågått sammenhengende i 34 år, mot slutten.

Onsdag skal svensk politi holde en pressekonferanse der de skal presentere tekniske bevis i saken.

Det skal også settes endelig punktum for etterforskningen av statsministerdrapet. Svensk påtalemyndighet skal kunngjøre om Palme-etterforskningen skal henlegges eller om det skal reises tiltale.

Mandag hevdet Aftonbladet at drapsvåpenet skal være funnet.

Åstedet for drapet på Sveriges statsminister Olof Palme. Foto: AFP/NTB scanpix

Sikret nye DNA-spor

Tidligere i år ble det kjent at nye DNA-spor i etterforskningen av drapet på Olof Palme skal være sikret. Ifølge Aftonbladet sendte Palmegruppen sporet til rettsmedisinerne i mars.

Påtaleansvarlig Krister Petersson har tidligere sagt at han ikke tror at Christer Pettersson var skyldig.

– Man kan konstatere at han er det eneste mennesket i hele verden som er frikjent for dette drapet, har Petersson uttalt til SVT.

I den omfattende etterforskningen som fulgte drapet som skjedde midt i Stockholm, i krysset Sveavägen/Tunnelgatan, fortalte flere vitner at de hadde sett en mann med mørk frakk løpe bort fra stedet.

Men få av dem kunne gi noen god beskrivelse av mannen.

DNA-prøver av «Skandiamannens» slekt

Den såkalte «Skandiamannen» er blant dem som skal ha blitt etterforsket. Siden 2017 har etterforskere gjennomført 17 nye avhør med personer i kretsen rundt ham, skriver Expressen.

Flere av «Skandiamannens» slektninger er blitt DNA-testet av politiet, ifølge Expressen.

Mannen var blant de første som sto frem som vitne til drapet, men hans vitneforklaring stemte ikke med hva andre vitner har forklart. Flere av våpnene han hadde våpenlisens for, var av samme kaliber som det Palme ble skutt og drept med.

Mannen fikk dette navnet fordi han jobbet i forsikringsselskapet Skandia sitt hovedkontor, som ligger rett ved drapsåstedet. Han døde i 2000, og i mai ble det kjent at etterforskere hadde vært i «Skandiamannens» gamle villa, ifølge SVT.

Formålet skal ifølge TV-kanalen ha vært å undersøke polititeorier knyttet til våpenspor. En våpensamler som er omtalt som «Skandiamannens beste venn», hadde flere Magnum-revolvere.

Hans Holmer viser frem to Smith & Wesson .357 Magnum-revolverere under en pressekonferanse i Stockholm 31. mars 1986. Foto: Tt News Agency/NTB scanpix

– Sovjet kjente til planene

Flere lands etterretningstjenester og det sørafrikanske apartheidregimet er trukket inn som mulige oppdragsgivere for gjerningsmannen.

To etterforskere fra det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sa til Expressen i 2016 at de satt på opplysninger som gjorde at de kunne peke ut drapsmannen, men at de fortsatt var bundet av taushetsplikt de ble pålagt i 1989.

Helt siden 1980-tallet skal Säpo hatt informasjon om at Sovjetunionen kjente til drapsplanene. Bevisene stammet fra en ulovlig avlytting av en diplomat som i virkeligheten var KGB-offiser.

Ifølge opplysningene fra de to Säpo-etterforskerne, var flere personer involvert i drapet. Säpo-etterforskerne hadde opplysninger om hvordan drapsmannen kunne vite hvor Olof Palme befant seg, hvordan drapet ble forberedt og hvem som hjalp til. Gruppen hadde også et navn på drapsdagen.

– Apartheid-regimet kan ha stått bak

Den britiske avisen The Guardian skriver at Palme-etterforskerne nylig hadde møter med representanter for sørafrikansk etterretning, for å komme til bunns i det såkalte Sør-Afrika-sporet. Motivet for apartheid-regimet skal ha vært sosialdemokraten Palmes støtte til ANC, og Palmes forsøk på å stanse oljesmugling som apartheidregimet var involvert i.

Et udatert bilde av den sørafrikanske spionen Craig Williamson. Foto: AP/NTB scanpix

Anders Hasselbohm, som har dekket Palmesaken siden 1986, er trolig den svenske journalisten som har gjort de mest omfattende undersøkelsene i Sør-Afrika-sporet.

– Jeg har gravd lenge, dypt og intensivt i hvordan Sverige og apartheidregimet kjempet mot hverandre både over og under overflaten. Regimet ville helt sikkert bli kvitt Olof Palme, og det er veldig mulig at Sør-Afrika sto bak drapet. Men det fantes mange som da drapet fant sted, ville ta livet av Palme. Spørsmålet er hvem eller hvilke som gjorde det, sier Hasselbohm til TV 2.

I en fersk artikkel presenterer Hasselbohm nye detaljer om en reise som ekteparet Palme foretok til Kreta høsten 1985. Flere ganger under oppholdet på den greske ferieøya skal Lisbeth Palme ha uttrykt sterk uro for mannens liv, og uttalt at noen ville drepe ham.

Hasselbohm skriver at agenter fra det sørafrikanske apartheidregimet møttes på Kreta, og spekulerer i om hensikten med møtet var å legge attentatplaner.

I 1996 forklarte politiobersten og den tidligere agenten Eugene de Kock i rettssaken mot ham at sørafrikansk sikkerhetstjeneste sto bak drapet på Olof Palme. De Kock har i en vitneforklaring i Sør-Afrikas øverste domstol hevdet at hans kollega Craig Williamson hadde organisert drapet, fordi Palme ble vurdert som en fiende av apartheidregimet.

I sannhetskommisjonens arkiver har Hasselbohm funnet dokumenter om den sørafrikanske agenten John Adam. Foto: Gjengitt med tillatelse fra Anders Hasselbohm

Hasselbohm har i sin jakt på opplysninger fått tilgang til et omfattende materiale fra sannhetskommisjonen i Sør-Afrika. Her kommer det frem at Williamson i 1984 hadde sendt en offiser på spionoppdrag til Europa.

Offiseren, som brukte Brüssel som base, hadde blant annet klart å avlytte frigjøringsbevegelsen ANCs kontorlokaler i London, og sendte rapporter tilbake til apartheidregimet i Sør-Afrika om hva han fant ut.

Agenter i seilbåt

Sammen med kona, som også var agent, møtte de Craig Williamson på Kreta høsten 1985, kort tid før Olof og Lisbeth Palme reiste dit. De slo deretter følge med Williamson, som hadde en seilbåt, og seilte fra Kreta til det greske fastlandet.

Den sørafrikanske agenten reiste også til Stockholm i april 1986, over en måned etter drapet på Palme. Til sine oppdragsgivere i apartheidregimets sikkerhetstjeneste skrev agenten, identifisert som John Adam, rapporter om situasjonen i Sverige. Han konstaterte at det var fordelaktig for regimet i Sør-Afrika at Palme nå var ute av bildet.

Journalisten Gunnar Wall mener at sørafrikaneren Craig Williamson peker seg ut som svært sentral i Sør-Afrika-sporet, og har klart å få tak i mannen.

Williamson avviser i et intervju med Wall at han eller regimet han jobbet for, var involvert i drapet på Olof Palme, men bekrefter langt på vei Hasselbohms opplysninger om at han møtte den sørafrikanske sikkerhetsoffiseren Adam og kona hans på Kreta.

– Jeg var aldri på Kreta i embets medfør. Derimot reiste jeg dit i 1984 eller 1985 med en båt jeg hadde i Middelhavet. Jeg tror at Trish og John var med meg på en del av turen. Jeg vet ikke om andre turer de kan ha tatt til Kreta, sier Craig Williamson.