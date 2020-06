Regjeringen vurderer å dekke avbestilte reiser

Charterselskapene må i disse dager begynne å betale ut det kundene har til gode for reiser som er kansellert, og det er ventet at flere aktører raskt vil gå konkurs, skriver Dagens Næringsliv.

Men det er ikke sikkert Reisegarantifondet dekker forbrukernes krav ved konkurs.

Rekordmange henvendelser

Derfor vil regjeringen vurdere å dekke avbestilte reiser dersom mange reisende ikke får dekket kravene sine ved pakkereisearrangørens konkurs, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til avisa.

– Mange forbrukere vil imidlertid kunne få tilbake pengene på andre måter. Noen risikerer å falle utenfor disse ordningene, men vi vet ikke ennå hvor mange dette er, sier Nybø til DN.

Samtidig har forsikringsselskapene fått rekordmange henvendelser fra folk som har fått feriereisen avlyst. Antallet som har levert krav til forsikringsselskapene etter kansellerte feriereiser, har trolig passert 200.000, ifølge NRK. Det kan også være flere.

Tre milliarder kroner utestående

– Det tar tid å få de pengene man har krav på, og mange opplever at de ikke får kontakt med fly- eller reiseselskap. Reiseforsikringen erstatter utgifter disse selskapene ikke tar, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, til NRK.

Norske forbrukere kan ha over tre milliarder kroner utestående for kansellerte reiser hos charterselskapene, ifølge en beregning som hovedorganisasjonen Virke har gjort. Det gjelder for reiser som er innstilt i tidsrommet fra koronakrisen slo inn i mars til og med 20. august.

For kansellerte pakkereiser fra 1. mars til 14. juni må selskapene betale tilbake innen tre måneder. For flyreiser som er innstilt, gjelder en uke.

