«Harry Potter» slår tilbake mot J.K. Rowling

Lørdag delte «Harry Potter»-forfatteren, J.K. Rowling (54), en artikkel på Twitter med følgende tittel: «Skap en mer lik verden for menstruerende mennesker etter Covid-19» - etterfulgt av en kommentar fra forfatteren selv:

– Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å være et ord for dem, skrev forfatteren, hvor hun videre eksemplifiserte med engelske stavefeil av ordet «kvinner».

Til tross for flere kritiske tilbakemeldinger, fortsatte 54-åringen å dele flere Twitter-meldinger for å uttrykke sitt synspunkt.

– Hvis kjønn ikke er ekte, er det ingen tiltrekning av samme kjønn. Hvis kjønn ikke er ekte, blir den levde virkeligheten til kvinner fjernet globalt. Jeg både kjenner og elsker transpersoner, men å fjerne begrepet kjønn, fjerner mange menneskers evne til å diskutere livene sine på en meningsfull måte. Det er ikke hat å fortelle sannheten.

– Transkvinner er kvinner

Den kjente «Harry Potter»-skuespilleren, Daniel Radcliffe (30), viser sin støtte til transkvinner etter forfatterens uttalelser på Twitter. Han tar sterk avstand fra kommentarene til J.K. Rowling.

– Transkvinner er kvinner. Enhver person som sier det motsatte, fjerner identiteten og verdigheten til transpersoner, skriver Radcliffe for organisasjonen The Trevor Project mandag i et blogginnlegg.

Den aktuelle organisasjonen hjelper til vanlig LHBT-ungdom som sliter med selvmordstanker.

– Vi må gjøre mer for å støtte transpersoner - ikke ugyldiggjøre identiteten deres og forårsake ytterligere skader, skriver 30-åringen videre.

– Jeg er lei meg

Dette er ikke første gangen J.K. Rowling har blitt anklaget for transfobi. I desember i fjor fikk forfatteren massiv kritikk etter hun markerte støtte til en transkjønn-kritisk forsker på sosiale medier.

Daniel Radcliffe oppfordrer fansen til ikke å la Rowlings kommentarer påvirke «Harry Potter»-seriens inntrykk for den enkelte.

– Jeg er utrolig lei meg for den smerten som disse kommentarene har forårsaket. Jeg håper virkelig at du ikke mister det som var verdifullt for deg i disse historiene, skriver han og legger til:

– Hvis du fant noe i disse historiene som appellerte til deg og hjalp deg på et tidspunkt i livet – så er dette mellom deg og boken du leste. Det er hellig. Etter min mening, kan ingen ødelegge det.