Da korona-pandemien rammet Norge, ble en rekke samfunnsinstitusjoner stengt. Blant dem alle landets trafikkstasjoner.

Fredag 13. mars låste de dørene, og det var en periode ikke mulig å møte opp på trafikkstasjonen for å levere salgsmelding på et brukt kjøretøy.

Det skulle raskt vise seg at digitale løsninger var gull verdt da trafikkstasjonene måtte stenge. I april var andelen digitale salgsmeldinger og førstegangsregistreringer for første gang over 95 prosent.

– Vi har de siste månedene virkelig sett verdien av å ha gode digitale løsninger for både førstegangsregistrering og salgsmelding eierskifter for brukte kjøretøy, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Færre gjorde det manuelt

Antall salgsmeldinger i selvbetjeningsløsningen økte fra 41.201 i januar til 62.321 i mai. Dette utgjør en økning i andel fra 42,7 prosent til 49,4 prosent av alle eierskifter.

Antall manuelle salgsmeldinger sank fra 8.267 i januar, til 7.916 i mai. Dette utgjør en reduksjon i andel fra 8,6 prosent til 6,3 prosent av alle eierskifter.

Antall salgsmeldinger gjennom bransjeløsningen som mange bilforhandlere bruker, økte fra 47.054 i januar til 55.806 i mai. Dette utgjør likevel en reduksjon i andel salgsmeldinger i bransjeløsningen fra 48,8 prosent til 44,3, prosent fordi det totalt sett ble levert flere salgsmeldinger i mai enn i januar.

Dette gjør det vanskeligere å svindle ved bruktbilsalg

Bruktbilkjøp blir stadig mer digitalisert. Bransjen var tidlig ute her, så har også private kjøpere og selgere komme etter.

Flere kontroller i stedet

- Trafikkstasjonene er nå åpne igjen for alle som har bestilt time på forhånd, men vi håper at den gode utviklingen for våre digitale løsninger samlet sett fortsetter. Vi jobber hele tiden for å gi publikum en enklere hverdag, ved å ta i bruk ny, brukerorientert teknologi. Ved å bruke mindre ressurser på manuell saksbehandling av eierskifter og omregistrering, kan vi prioritere viktige trafikksikkerhetsoppgaver som kontroll med kjøretøy og trafikanter høyere, sier Dreyer, i en pressemelding.

I årets fem første måneder er det førstegangsregistrert i underkant av 97.000 kjøretøy, mot nær 119.000 for samme periode i 2019. Nybilsalget falt betydelig under nedstengningen av Norge. I starten var også salget av brukte biler kraftig ned, men dette har siden tatt seg svært godt opp.

Omfattende juks på svenske bilverksteder

Etter bråstopp helt i starten, har omsetning av brukte biler tatt seg veldig pent opp i Norge utover våren i år. Foto: Scanpix

Fakta eierskifter januar-mai 2020: 502.003 eierskifter registrert totalt

233.357 eierskifter i selvbetjeningsløsning

236.004 eierskifter i bransjeløsningen Autoreg

32.642 eierskifter på trafikkstasjon

LES MER: Først blir du lurt – så kan det koste deg store penger

Se video: Dette må du fikse, før det begynner å ruste