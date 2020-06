Fotballryktene: Bekrefter Manchester United-interesse for Ajax-stjerne

Ajax' sportsdirektør Edwin van der Sar bekrefter overfor det nederlandske nettstedet NOS at både Manchester United og Real Madrid er interesserte i Donny van de Beek (23).

Real Madrid skal ha vært beredt til å betale om lag 550 millioner kroner for allsidige midtbanespilleren, men koronapandemien kan ha satt en stopper for den overgangen. Nå rapporteres det om at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United står klar med et bud på over 400 millioner kroner.

Og Manchester United skal allerede ha budt én milliard kroner for Barcelona-stjerneskuddet Ansu Fati (17), skal vi tro Sport. Den unge driblekanten skal ha blitt sett på som et godt alternativ til å hente Borussia Dortmunds Jadon Sancho (20), men budet ble blankt avvist, skriver avisen.

Det er ventet at RB Leipzigs Timo Werner (24) vil bli klar for Chelsea om ikke lenge. Men ifølge Daily Mail ønsker klubben fra Vest-London likevel å hente Bayer Leverkusens stjerneskudd Kai Havertz (20). Chelsea skal være beredt til å betale om lag 880 millioner kroner for den unge angrepsspilleren.

Ifølge Fox Sports kjemper Chelsea, Tottenham og Borussia Dortmund om signaturen til Flamengos midtbanespiller Gerson (23).

Arsenals armenske midtbanespiller Henrikh Mkhitaryan har tilbragt sesongen på utlån til Roma. Nå ønsker 31-åringen å bli værende i den italienske hovedstaden, skriver Goal.

ESPN melder at Manchester United er i ferd med å forlenge med venstreback Brandon Williams (19) og målvakt Dean Henderson (23), som for tiden er på utlån i Sheffield United.

Den spanske midtbaneeleganten Dani Ceballos (23) har ikke vært noen stor suksess i Arsenal-trøyen. Ceballos er utlånt fra Real Madrid uten kjøpsklausul, og det er forventet at han vil returnere til den spanske hovedstaden når sesongen er over. Men ifølge Independent åpner spanjolen for en permanent overgang bort fra Madrid etter sesongslutt.

Arsenal er favoritter til å signere Espanyols Marc Roca (23), skriver Express.