Krav om navneskifte på bydel i Bergen

– Det er på tide å snakke om den mørke historien bak navnet Møhlenpris, sier Tom Sverre Tomren til Bergens Tidende.

Møhlenpris, og Thormøhlens Gaete, er oppkalt etter forretningsmannen og slavehandleren Jørgen Thor Møhlen. Det er en historie mange bergensere ikke kjenner til, og som bør fram i lyset, mener Tomren.

Tomren ønsker debatt rundt navnet og forteller at han, som mange andre, har et sterkt forhold til Møhlenpris.

– Det er ikke sikkert det blir tatt godt imot, men jeg mener det er på tide å skifte eller justere navnet. Dette er ikke en del av historien som vi bør være stolt av, sier Tomren.

Lokalhistoriker Jo Gjerstad sier et navnebytte ikke er noen god løsning.

– Man kan ikke endre et navn som har vært en del av byens historie i over 300 år. Vi kan ikke sammenligne vår moral med den de hadde for flere hundre år siden. Det er mange steder og gater som er oppkalt etter folk som gjorde forferdelige ting, sier Gjerstad.

