George Floyd gravlegges ved siden av sin mor

Den 46 år gamle afroamerikaneren som ble drept av hvite politifolk under en pågripelse, er blitt et globalt ikon og symbol på kampen mot rasisme.

Tirsdag blir George Floyd gravlagt ved siden av sin mor, Larcenia Floyd, på Houston Memorial Gardens-kirkegården i forstaden Pearland. Ifølge broren Philonese hadde Floyd tilnavnet «den vennlige kjempen» blant venner og familie. Han raget 193 cm over bakken og var i sin tid et råskinn på idrettsarenaer, men tross sine senere utfordringer med rettsvesen og rus ønsket han mest av alt et godt liv for barna sine.

Mandag fikk over 6.000 av mennesker ta et siste farvel med ham, da Floyds åpne kiste sto i Fountain of Praise-kirken i hjembyen Houston i seks timer.

Begravelsen tirsdag blir lukket og bare for familien, de nærmeste og spesielt inviterte.

Den verdenskjente bokseren Floyd Mayweather har betalt for begravelsen, der blant andre Houstons borgermester, Sylvester Turner, og skuespiller Jamie Foxx skal delta. Sannsynligvis skal også demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, bidra med en innspilt hilsen. Biden har møtt familien i forkant av begravelsen.

