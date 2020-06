En 36 år gammel mann som er siktet for å ha kjørt bilen sin inn i en gruppe demonstranter i Richmond i Virginia hevder han er Ku Klux Klan-leder.

Påtalemyndighetene hevder Harry Rogers kjørte uansvarlig og farlig mot en Black Lives Matter-demonstrasjon i Henrico County, og at han akselererte da han nærmet seg demonstrantene, skriver BBC.

En person ble truffet av bilen, men er ikke alvorlig såret. Føreren er blant annet siktet for overfall og vandalisme, sier politidepartementet Henrico Country i en uttalelse mandag.

– Et angrep på fredfulle protestanter er grufullt og avskyelig, og vi vil straffeforfølge så strengt vi kan, heter det i uttalelsen.

36-åringen risikerer nå å bli siktet for hatkriminalitet.

Rogers fortalte politiet at han var leder for Virginia-avdelingen av den høyreekstremistiske organisasjonen og hatgruppen Ku Klux Klan. 36-åringen hevder han er den høyest oppe i hierarkiet som ikke sitter fengslet.

– Han sier selv han er, og et blikk på sosiale medier viser at det stemmer, en leder for Ku Klux Klan og en forkjemper av sørstats-ideologi, sier politiadvokat Shannon Taylor.

Virginia har lenge vært preget av uro knyttet til rase, og særlig debatt rundt bruken av sørstatsflagget i delstaten. Statuen av konføderatgeneralen Rob Lee førte i 2017 til en masseansamling av hvite nasjonalister i Charlottesville, om lag 130 kilometer fra Henrico.

En mann kjørte bilen sin inn i en gruppe motdemonstranter, og drepte en kvinne. Han ble dømt for drap. Rogers skal ha blitt avbildet denne dagen.

Det har vært demonstrasjoner over hele USA etter drapet på George Floyd.

Skjedd før

Hendelsen i Virginia er ikke den første der en bil har kjørt inn i grupper med demonstranter. I starten av juni skjedde det samme i Minneapolis, da en lastebilsjåfør ble arrestert etter å ha kjørt inn i en gruppe demonstranter på Minneapolis Bridge.

Noe lignende skjedde også i Seattle søndag.

En mann kjørt inn i en demonstrasjon og videre skjøt han en 27 år gammel mann.



Ifølge The Guardian ble demonstranten skutt i hånda da han forsøkte å beskytte andre demonstranter.

Avisa skriver at hendelsesforløpet er uklart, men politiet opplyser om at en mann er pågrepet og satt i varetekt.