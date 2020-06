Kilder: Trumps rådgivere bekymret for valget

Rådgiverne til Donald Trump frykter at han ligger dårlig an før presidentvalget til høsten, ifølge kilder i Trumps valgkampapparat.

Det er det amerikanske nyhetsbyrået AP som har snakket med flere nåværende og tidligere ansatte i presidentens valgkampanje.

Situasjonen fram mot valget er nærmest snudd på hodet av koronakrisen. Og på toppen av dette kommer de store demonstrasjonene og opptøyene etter drapet på afroamerikanske George Floyd.

Begge krisene – og Trumps håndtering av dem – kan potensielt svekke presidenten i valgkampen. Støttespillerne hans frykter angivelig at Trump bidrar til å oppildne dem som vurderer å stemme på demokraten Joe Biden.

Svekket oppslutning

Meningsmålinger den siste tiden viser svekket oppslutning om Trump, mens Biden får økende støtte. På landsbasis leder Biden med rundt 7 prosentpoeng, ifølge Real Clear Politics' sammenstilling av nasjonale målinger.

Trump får også mindre støtte i flere viktige såkalte vippestater. Både offentlige meningsmålinger og Trump-kampanjens interne målinger viser dette, ifølge APs kilder.

Et mulig tegn til bekymring i Trump-leiren er at de nylig har brukt penger på politiske TV-reklamer i Ohio. Dette er en delstat der Trump vant med 8 prosentpoeng i 2016.

Virker selvsikker

Også i Arizona og sørstaten Georgia skal det være urovekkende tendenser, sett fra Trumps ståsted.

I tillegg viser meningsmålinger at han har svekket oppslutning blant eldre amerikanere – som er en viktig velgergruppe for presidenten.

Utad virker Trump fortsatt selvsikker. Han minnet nylig om situasjonen i vippestatene for fire år siden, før valget der han vant over Hillary Clinton.

– Jeg lå bak Hillary i alle delstatene. Og jeg vant i alle sammen, sa Trump til Fox News.

Massiv kritikk

Under demonstrasjonene mot rasisme og politivold har Trump forsøkt å framstille seg som en president som representerer lov og orden.

Han har snakket om å utkommandere soldater i aktiv tjeneste for å stanse opptøyer. Men slike utspill utløser også massiv kritikk, og rådgiverne hans frykter angivelig økt engasjementet blant unge og afroamerikanske velgere.

Hvis flere av dem møter opp for å stemme, er det neppe positivt for Trump.

It's the economy

Samtidig har koronapandemien utløst økonomisk krise i USA som i mange andre land. Økonomiske problemer er vanligvis svært negativt for den sittende presidenten ved valg.

Men med en økonomisk nedtur så dyp som nå, kan også oppturen bli svært kraftig. Trumps rådgivere tror dette vil bli nøkkelen for å bli gjenvalgt, ifølge AP.

Før helgen kunne Trump juble for nye, overraskende tall som viste at arbeidsledigheten har gått ned. Ledigheten ligger fortsatt på 13,3 prosent – men bedringen fra forrige krisemåned var den raskeste siden 1930-tallet.

– Vi hadde den beste økonomien i verdenshistorien. Og den styrken gjorde at vi kunne komme oss gjennom denne fryktelige pandemien, i store trekk, jeg synes vi gjør det virkelig bra, sa presidenten.

Klar til å gjenoppta valgkampen i stor stil

Trumps valgkampansvarlig opplyste at den republikanske presidentkandidaten vil gjenoppta valgkampen sin fem måneder før valget, i løpet av de neste to ukene.

Planer for hvor møtene skal holdes og hvordan det skal gjøres for å unngå nye smitteutbrudd, skal legges fram for Trump de nærmeste dagene.

Han har ikke holdt en valgkampsamling siden 2. mars i Charlotte, North Carolina, etter at antallet koronasmittede begynte å øke i USA.

Presidenten sliter for tiden med en rekke kriser på hjemmebane, inkludert koronapandemien, som har utløst økonomisk krise i USA, og demonstrasjonene og opptøyene etter drapet på afroamerikanske George Floyd.

Trump har i stor grad stolt på å vinne og sikre stemmer på de underholdningspregede valgkampmøtene der han landet rundt har dratt folkemengder på opp mot 10.000 personer. De skulle være en sentral del av årets valgkamp, men tok en brå slutt i mars da USA ble stengt ned på grunn av koronapandemien.

