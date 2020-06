Biden besøkte Floyds familie

Besøket varte i over en time, skriver familiens advokat Benjamin Crump, som også har lagt ut et bilde av besøket på Twitter.

– Han lyttet, fikk høre smerten deres og delte sorgen deres. Den medfølelsen betød mye for denne sørgende familien, skriver Crump.

46 år gamle Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis for to uker siden, og politimannen som holdt et kne på nakken hans i nesten 9 minutter er siktet for forsettlig drap.

Tirsdag blir Floyd gravlagt ved siden av sin mor i Houston, der han bodde mesteparten av livet.