Nord-Korea vil kutte all kontakt med Sør-Korea

Opplysningene kommer fra det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency (KCNA.)

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap vil Nord-Korea kutte alle kommunikasjonslinjer klokken 12 på formiddagen lokal tid.

Nord-Korea har i flere dager gått ut mot Sør-Kora og truet med å stenge et samarbeidskontor og andre prosjekter dersom Sør-Korea ikke stopper avhoppere fra å sende informasjonsbrosjyrer og annet materiale inn i Nord-Kora.

De siste ukene har nordkoreanske avhoppere og andre aktivister sendt ballonger over grensen med flygeblader som kritiserer Nord-Korea og leder Kim Jong-uns atomplaner og brudd på menneskerettigheter.

Slike ballonger er ikke noe nytt og har tradisjonelt blitt sett på som en del av ytringsfriheten i Sør-Korea. Mengden sendt nordover skal imidlertid ha vært enorm i det siste, ifølge Nord-Korea, med rundt 500.000 flygeblader som kritiserer Kim Jong-un for å true med atomvåpen.

Truet med å droppe avtale

I forrige uke truet myndighetene i nord med å bryte kontakten hvis ikke sørkoreanske myndigheter sørget for å setter en stopper for aktiviteten, og Sør-Korea varslet forbud mot å sende flygeblader over grensen til Nord-Korea.

Kims søster, Kim Yo-jong, truet med å avslutte en avspenningsavtale og omtalte avhopperne som «avskum» som har forrådt sitt hjemland.

Beskjeden tirsdag morgen var at nordkoreanerne vil kutte av og stenge telefonlinjene helt mellom myndighetene i nord og sør. De er blitt opprettholdt via et felleskontor for landene. I tillegg vil alle andre kommunikasjonskanaler brytes fra klokka 12 tirsdag, ifølge KCNA.

Kan være påskudd

Forholdet mellom landene har vært anstrengt lenge, tross tre møter mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i 2018. At forholdet mellom Sør-koreas allierte USA og Nord-Korea har blitt dårligere, hjelper heller ikke.

Noen eksperter kommenterer nå at Nord-Korea bevisst ønsker å skape spenninger mellom landene for å styrke nasjonalt samhold i nord eller for å øke følelsen av provokasjon i møte med vedvarende sanksjoner mot landet.