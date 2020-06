Stjernen fortviler: – Det er med gråtende hjerte at jeg forteller ham det

View this post on Instagram

Kære @mette , Jeg håber inderligt du ser min besked. Tak for at passe på Danmark og tak for at gøre en stor indsats i kampen mod corona. Jeg ved det må have været en svær tid for dig. Det er måske endda endnu sværere nu hvor genåbningen er i gang og mange beslutninger skal tages, og i etaper. Jeg skriver til dig fordi der er noget ved den her genåbning som ikke giver mening for en masse af os danskere. Vi er mange som har kærester/partnere/børn/ægtefæller m.v. i udlandet. Nogle af os har ikke set vores partnere i 3 måneder eller mere. Vi havde alle glædet os til d. 15 juni, da der var udsigt til at vi endelig kunne genforenes med vores elskede. Men i stedet er det blevet besluttet at det ikke vil være muligt for os før sidste dag i August, nemlig d. 31. Jeg forstår det ikke? Du og regeringen er nervøse for, at udlændinge/turister kommer til Danmark og tager smitte med ind i landet. Det forstår jeg i princippet godt. Men når I åbner for lande som Norge, Tyskland og Island, så giver det ingen mening. De kan vel reelt også udgøre en smitte risiko? For mig som dansker, er det med et grædefærdigt hjerte at skulle fortælle min dejlige kæreste, at han ikke kan komme med mig hjem, fordi vi i Danmark ikke anser partnere som en del af os. Jeg skal også resonere for, at havde han været fra Tyskland og ellers intet havde at gøre med Danmark, så ville der ingen problemer være. Vi er mange som ingenting forstår. Hvis du og regningen er positive for at åbne grænsen for nogle lande, så flere tusinde turister kan rejse ind, hvorfor så ikke åbne for muligheder, os med partnere fra udlandet? Det kunne være mod forvisning af negativ corona test eller andet. Bare et eller andet der gav muligheder og håb. Det er ingen forskel ift. smitte om min kæreste har sit navn på min postkasse eller hvis et stykke papir sagde vi var gift. Corona og smitte af virus er ligeglad med det bureaukratiske. (Fortsættes i kommentar)