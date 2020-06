Politiet i Tyskland: Alt tyder på at Madeleine McCann er død

Tysk politi regner med at Madeleine McCann er død, men sier de ikke har nok konkrete bevis til å prøve saken for retten.

– Ut fra infomasjonen vi har fått, er jenta død. Vi har ingen informasjon på at hun er i live, sier Hans Christian Wolter i påtalemyndigheten i Tyskland til Sky News.

Wolter sier at de ikke har funnet jenta, selv om de mener at hun er død.

– Akkurat nå har vi ikke nok bevis for å ta saken for retten, men vi har noen bevis på at mistenkte har gjort gjerningen, sier han.

Wolter etterlyser mer informasjon fra turister som var i området om hvor den mistenkte bodde på tidspunktet før og etter McCann forsvant.

Blant annet trenger de mer informasjon om hvor den mistenkte jobbet og hvem som har vært i hans hjem, blant annet.

Koblet inn i saken

Madeleine McCann var fire år da hu forsvant fra familien sin i 2007.

En 43 år gammel tysk mann etterforskes av Scotland Yard i forbindelse med forsvinningen av Madeleine McCann i Portugal i 2007.

Tyskeren soner nå en fengselsdom etter å ha voldtatt en 72 år gammel amerikansk turist i Praia da Luz.



Mannen skal ha bodd på en gård rundt 3 kilometer unna byen Praia de Luz, der McCann-familien var på ferie, men skal ha forlatt eiendommen et år før forsvinningen.

Tyskeren ble koblet til Maddie-saken i 2017, da den kontroversielle portugisiske etterforskninggsjefen Goncalo Amaral (60) utpekte ham som hovedmistenkt.

Chattet om Maddie-saken

Amaral fortalte i 2017 portugisiske medier at «vesentlig» informasjon om tyskeren hadde dukket opp.

Denne informasjonen skal ifølge Amaral ha vært at tyskeren diskuterte Madeleine-forsvinningen i et nettforum.

Amaral kalte tyskeren, som også i 2008 var mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre, for en «barnemorder».