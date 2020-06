Spekulerer om Palme-drapsvåpenet er funnet

Den tidligere svenske statsministeren Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i sentrale Stockholm 26. februar 1986. Drapet har siden den gang vært en krimgåte, og mandag hevder Aftonbladet at drapsvåpenet skal være funnet.

Onsdag skal politiet holde en pressekonferanse der de skal presentere tekniske bevis i saken.

Svensk påtalemyndighet skal også kunngjøre om etterforskningen skal henlegges eller om det skal reises tiltale.

Teorier

Den svenske sosialdemokraten og redaktøren Daniel Suhonen blir i Aftonbladet sitert på at "De har drapsvåpenet".

Han viser til kilder «dypt inne» i etterforskningen som belegg for påstanden.

Til VG sier Suhonen at han ikke vet om drapsvåpenet er funnet, men at det en av flere teorier han har hørt. Han opplyser til avisen at han har kilder nær etterforskningen.

Avisen skriver at ifølge personer med kilder i Socialdemokraterne har de som står bak Palme-etterforskningen, sikret seg et våpen.

Kriminolog og forfatter Leif GW Persson sier til Aftonbladet at han ikke blir forundret om drapsvåpenet er funnet.

Informert

Aftonbladet skriver også at regjeringen skal ha blitt informert av politiet om utviklingen i saken og hovedinnholdet.

Tidligere spaningsleder Dag Andersson sier til avisen at i og med at det var en regjeringsbeslutning å etterforske saken ytterligere, så har det vært kontakt mellom partene.

Tidligere i år uttalte sjefsetterforsker Krister Petersson at de har gjennomført analyser på nytt, funnet tekniske bevis og avhørt vitner.