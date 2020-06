Instagram-millionær betaler deg fem tusen dollar hvis du klarer dette

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dan Bilzerian (39) er kjent for sin vågale livsstil på Instagram, nå er han villig til å betale godt for hjelp til sitt nye prosjekt.

Trenger du litt ekstra penger inn mot sommeren? Da må du følge med nå.

Millionær Dan Bilzerian har markert seg som Instagram-playboy, da han daglig gir sine over 31 millioner følgere et innblikk i livet med lettkledde jenter og mye penger.

Nå har 39-åringen begitt seg ut på et nytt prosjekt og ber sine fans om hjelp.

Norsk modell på innsiden

Bilzerian, som for mange også er kjent under navnet «Instagram-kongen», har arvet millioner av kroner og lever et liv deretter.

I 2017 intervjuet God kveld Norge den norske modellen Nina Winther, som fikk et innsyn i playboy-tilværelsen til amerikaneren. Blar du deg nedover feeden til Bilzerian på Instagram, ser du sjeldent et bilde uten lettkledde damer, biler, luksusreiser eller våpen.

– Instagramkontoen hans viser et veldig overfladisk liv. Han har alt han vil ha, og det er realiteten det han viser, men det er også veldig «staget». Han har rolige deler av livet sitt. Han er en person, fortalte Winther den gang.

Selvbiografi

Nå har «Instagram-kongen» bestemt seg for å slippe hele verden på innsiden av sin mye omstridte livsstil, og gir ut en selvbiografi.

På Instagram og Twitter deler han et bilde av seg selv og en modell, hvor han skriver at han tilbyr fem tusen amerikanske dollar til den som kan gi boka den den beste tittelen.

Dette har fanget oppmerksomheten til flere amerikanske medier og kommentarene har ikke latt vente på seg. Forslag som «Weed and pussy: my life story.» og «Nut flush: The rise of dan», har så langt for mange likerklikk. Noen foreslår derimot mindre kontroversielle titler som «Dan Bilzerian» og «Top of the world».

Kritisert for våpenbruk

Som mange amerikanere med penger, har millonær-arvingen en forkjærlighet for våpen. I 2017 skapte han store overskrifter da han var tilstede under massakren i Las Vegas.

Under den forferdelige skyteepisoden skal Bilzerian ha forsøkt å ta våpen fra en politimann for å hjelpe til. Det ble ikke tatt godt i mot, og 39-åringen fikk refs fra politiet.

Amerikaneren filmet hele seansen for sine da 21 millioner følgere, men måtte til slutt dra hjem da han innså at «det ikke var noe han kunne gjøre».