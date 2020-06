Familien trodde han var død, men etter 73 dager på en flyplass kan Randy (24) endelig få reise hjem

Lokket av enkle penger ved spill på et lavere nivå enn hjemme i Ghana, reiste Randy Juan Muller til India for å spille i Kerala-delstatens sjuerfotballturnering.

Det som skulle være et fotballeventyr ble imidlertid til et vedvarende mareritt.

Det så imidlertid ut til å bli et kort opphold da Muller i midten av mars satte seg på toget fra Kerala til Mumbai. Målet var flyplassen og reisen hjem til Ghana etter en korona-kuttet sesong.

PÅ HOTELLET: Randy Juan Muller. Foto: Twitter

Men da 24-åringen nådde frem var den internasjonale flytrafikken stoppet som en følge av koronavirus-utbruddet.

Med bare 1000 rupier (120 kroner) i kontanter med seg, var de gode rådene for dyre for den ghanesiske fotballspilleren. Ikke hadde han penger til å betale for overnatting, og ikke til tog tilbake til Kerala.

Terminalen

I beste Tom Hanks i «The Terminal»-stil la Muller seg til på flyplassen, bare for å bli vekket av en politimann som ba ham om å forlate stedet.

– Da tenkte jeg «vel, jeg kommer til å dø her», sier Muller til Indian Express.

Vandrende utenfor fant han til slutt et skjulested i en nærliggende park. At han skulle bli boende der i 2,5 måned var ikke planen.

De lokale forbarmet seg over ham, og gav ham mat, drikke og det mest nødvendige. Politi-, sikkerhetspersonell og flyplassansatte ble etterhvert vennene hans. De gav ham sårt tiltrengt sosialt stimuli.

– Vi brukte å se på hindi-filmer på telefonen. Jeg fortalte dem historier fra Ghana og hjembyen min. Vi brukte timer på å snakke politikk, sport og religion. De fikset til og med en telefon til meg da min ble ødelagt.

I AKSJON: Randy Juan Muller i sjuerfotball-turnering. Foto: Royal Cup/Facebook

Fikk styrke av familien

De 20 dagene uten telefon, som igjen betydde at han ikke fikk snakke med familien hjemme, var imidlertid tunge. Kanskje aller mest for de i Ghana.

– Da jeg endelig ringte dem sa de at de trodde jeg var død. Gleden jeg følte i stemmene deres ga meg ny energi. Jeg sa til meg selv at jeg skulle leve for å se dem igjen. Selv om jeg måtte sulte.

Men dagene gikk og ble stadig mer krevende.

– Samme rutine, ansikter og omgivelser. Det drev meg nesten gal.

Drømmer om hjem

Etter at 24-åringens historie ble kjent har det imidlertid løst seg. På lørdag grep lokale styresmakter sammen med den ghanesiske ambassaden inn.

73 dager etter at han ankom flyplassen ble han flyttet til et lokalt hotell.

– De har lovet å sette meg på det første flyet hjem. Jeg er mye nærmere hjem nå, sier han.