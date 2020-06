Herrera beskriver Solskjær som fantastisk og røper hva som fikk ham til å vrake United

Den utrettelige midtbanesliteren var en viktig brikke da Ole Gunnar Solskjær erstattet José Mourinho og fikk en eventyrlig start på jobben som Manchester United-manager ved juletider 2018.

Elsker Solskjær

Likevel endte sesongen med at Herrera signerte en avtale med den franske storklubben PSG.

I et intervju med The Athletic forteller spanjolen at den avgjørelsen ikke hadde noe med hans forhold til Solskjær å gjøre. Han gir faktisk nordmannen de beste skussmål.

– Ole bragte tilbake smilene i garderoben. Han lyttet til spillerne og var mer som en venn. Han var en som hadde spilt for United for ikke så lenge siden. Alle fikk et godt forhold til ham, sier 30-åringen og fortsetter:

– Han er ærlig talt en av de beste personene jeg har møtt i fotballen. Jeg har fremdeles kontakt med ham fordi han er fantastisk og fortjener å ha suksess. Du finner ikke mange som ham i fotballen. En som er så ærlig, så klar til å hjelpe og alltid er på din side.

Da skulle man jo tro at en forlengelse av kontrakten skulle være en formalitet. Det var det ikke. Og her er det nøling fra klubbens administrasjon ved direktør Ed Woodward som, ifølge Herrera, har skylden.

Derfor forlot han klubben

Herrera sier det ikke stod på pengene eller kontraktslengden, selv om han fikk en lukrativ femårskontrakt med PSG.

– Jeg ventet for lenge på et tilbud. Jeg fortjente mer oppmerksomhet fra United. Jeg var en spiller som ga alt og aldri klaget. Jeg gikk aldri til media, jeg klaget aldri til manageren eller til styret. Men de ventet til jeg hadde fem eller seks måneder igjen av kontrakten. Det er derfor jeg hadde uenigheter med dem, men jeg vet også at dette er en del av fotballen – det er ikke personlig.

Herrera forventet å få tilbud om en ny kontrakt da det gjenstod to år av den han var inne i, slik de fleste klubber gjør. Spesielt da han også ble årets spiller i 2017. Men det kom aldri.

Midtbanespilleren gjentar at han ikke tar det hele personlig og derfor vil gi Ed Woodward en varm velkomst om han skulle treffe på ham.

– Jeg har et godt forhold til ham. Han er en god mann, men vi hadde ulikt syn på laget og klubben.