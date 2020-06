Prins Andrew slår tilbake mot amerikanske myndigheter

Amerikanske myndigheter har tidligere uttalt at de har opplevd at prins Andrew ikke har villet samarbeide i Jeffrey Epstein-saken.

Nå slår dronning Elizabeths tredje barn tilbake via sine advokater.

I en uttalelse sier prinsen at han ved «minst tre anledninger» har tilbudt seg å bistå amerikanske myndigheter i forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epstein, skriver BBC.

«Fullstendig stengt døren»

Etterforskere i USA har i flere måneder ønsket å snakke med prinsen, men de har hevdet at han ikke har ønsket å samarbeide.

I mars uttalte statsadvokat Geoffrey Berman i New York at Andrew har «fullstendig stengt døren» for samarbeid med FBI i etterforskningen.

I forbindelse med Epstein-etterforskningen har prinsen blitt formelt innkalt til avhør, ifølge en person som har kjennskap til saken, skriver flere medier, som nevnte NBC News.

Prins Andrew trakk seg fra alle kongelige plikter etter at han i et intervju med BBC forsvarte sitt venskap med Epstein.

Nektet seksuelt forhold

60 år gamle Andrew har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Virginia Giuffre, en amerikansk kvinne som har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, og var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Han nektet for anklagene, men risikerte 45 års fengsel om han ble funnet skyldig.