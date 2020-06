Politiet: Har nye beviser mot Tom Hagen

Etter 11 dager i varetekt ble Tom Hagen løslatt mot politiets vilje. Han er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Påtaleansvarlig i saken, Haris Hrenovica, sier at politiet har etterforsket for fullt siden løslatelsen.

– Etter pågripelsen gikk saken inn i en ny fase. Politiet har gjort funn som vi mener er relevante for det viere arbeidet, og som vi mener kan bidra til sakens opplysning.

SIKTET: Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Her er han avbildet utenfor Kripos i forrige uke. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mener dere å ha nye beviser mot Tom Hagen?

– Det er korrekt.

Vil ikke svare om pågripelse

– Hvorfor har dere ikke da pågrepet ham?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke vurderinger vi gjør knyttet til etterforskningen og bruk av tvangsmidler, sier Hrenovica.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har følgende kommentar til saken:

– Jeg registrerer at politiet fortsetter å komme med belastende utsagn om Tom Hagen i media. Politiets mediestrategi er komplett uforståelig for meg. Etter min oppfatning skal ikke norsk politi oppføre seg slik.

Det er fra før kjent at politiet ønsket å pågripe Hagen på nytt etter at han ble løslatt, men da sa statsadvokat Kirsti Guttormsen nei.

Hrenovica sier at de mener drapshypotesen står sterkest i etterforskningen, men at de fortsatt jobber med hypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt kidnappet.

Hrenovica har tidligere uttalt til TV 2 at politiet mener å ha et motiv for hvorfor Tom Hagen skulle drepe kona si.

– Hva mener dere motivet er?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Ser på gamle konflikter

TV 2 vet at politiet har vist interesse for konflikter som ekteparet hadde for 25-30 år siden.

– Hvorfor mener dere at dette er viktig?

– Det er sånn at når en ektefelle er borte og ektemannen er siktet, så ligger det i sakens natur at forholdet mellom partene er interessant for etterforskningen. Dette er forhold vi forsøker å belyse i den grad det går, sier Hrenovica.

De siste ukene har forholdet mellom Tom Hagen og politiet vært kjølig. Først uttalte politiet at det har vært utfordrende å samarbeide med milliardæren.

Forklarer pjusk-kommentar

Da han i forrige uke møtte opp på Kripos for å lese gjennom et avhør, ble seansen avbrutt fordi forsvaren mente at 70-åringens helsetilstand var for dårlig.

I etterkant av dette gikk Hrenovica ut og kalte Hagen for «pjusk».

– Hvorfor gjorde du det?

– Politiets mål er å forholde seg til en mest mulig riktig gjengivelse av de prosessene som skjer. Dette var et helt gjennomtenkt sitat for å unngå videre polemikk knyttet til tilstanden han var i. Det var alt politiet sa. Det var på ingen måte ment som harselering, sier Hrenovica.

Familien til Tom Hagen er også svært kritiske til politiet. I et brev skrevet at den yngste datteren har hun fremsatt anklager mot arbeidet til etterforskningsledelsen.

Status nå er at verken Tom Hagen eller hans barn vil la seg avhøre av politiet.

– Det må vi bare ta til etterretning. De gjør gjeldende de rettighetene de har, men etterforskningen pågår for fullt, sier politiadvoakten.