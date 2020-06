1,25 millioner dollar i kausjon for siktet politimann

Derek Chauvin (44), politimannen som er siktet for drap på George Floyd, møtte mandag for første gang i en domstol i Minneapolis.

I alt fire politifolk er siktet etter at George Floyd døde mens han ble pågrepet i Minneapolis 25. mai. Derek Chauvin er politimannen som satte kneet mot Floyds nakke og holdt det der i 8 minutter og 46 sekunder.

Chauvin var ikke fysisk til stede i mandagens forberedende rettsmøte, men deltok gjennom videolink, skriver avisen Star Tribune.

Under rettsmøtet ble Chauvin formelt siktet for drapet. Dommer Jeannice Reding gikk med på påtalemyndighetens krav og satte kausjonssummen til 1,25 millioner dollar, nærmere 12 millioner kroner.

Dersom Chauvin lover å ikke å begå nye lovbrudd, møter til avhør og rettsmøter, gir fra seg våpen og våpenlisenser, ikke jobber for politiet eller sikkerhetsfirma, ikke forlater delstaten Minnesota og ikke kontakter Floyds familie, blir han løslatt mot å betale 1 million dollar, rundt 9,3 millioner kroner i kausjon.

Forsvareren hadde ingen innsigelser mot kausjonssummen, men det er uklart om Chauvin legger pengene på bordet og dermed slipper varetekt.

Chauvin sitter varetektsfengslet i et høysikkerhetsfengsel i Oak Park Height, 40 kilometer øst for Minneapolis der han jobbet som politimann.

Sparket

De fire politifolkene som var involvert i hendelsen, fikk sparken. Chauvin er siktet for forsettlig drap. Hans tre kolleger er siktet for medvirkning til drap.

Politifolkene rykket ut til en melding om at en falsk 20 dollar-seddel var i omløp da Floyd ble anholdt.

Advokat Earl Gray representerer Thomas Lane, en av de andre siktede politifolkene. Gray sa mandag at hans klient gjorde det han trodde var riktig.

– Han sto ikke og så på. Han holdt fast i beina fordi fyren gjorde motstand til å begynne med. Mens han holdt beina, sa han til Chauvin: bør vi rulle ham rundt? Fordi han sier han ikke kan puste? Chauvin sa nei, sa advokaten til Today Show på NBC.

Tre obduksjonsrapporter

Chauvin har jobbet i politiet i 18 år og har fått en rekke klager mot seg. Flere av klagene skal skyldes nedsettende språkbruk, ifølge CNN.

Det foreligger i alt tre obduksjonsrapporter. To av dem er offentlige og har kommet til motsatt resultat. Den ene fastslår at det var den brutale pågripelsen som drepte Floyd. Den andre konkluderer med at 46-åringen hadde underliggende helseproblemer, blant annet hjerteproblemer, og at dette var dødsårsaken.

En tredje obduksjonsrapport, bestilt av Floyds familie, konkluderer med at han døde som følge av politivolden.

Chauvins forsvarere vil etter alt å dømme bygge sitt forsvar på obduksjonsrapporten som peker på underliggende helseproblemer.

Høring

Mandagens rettsmøte er ikke starten på selve rettssaken, men en innledende høring.

Domstolen skal ta stilling til om bevisene er tilstrekkelige for å tiltale Chauvin for forsettlig drap, slik påtalemyndigheten ønsker.

Da Chauvin ble pågrepet, ble han først siktet for uaktsomt drap, men dette ble etterhvert skjerpet til forsettlig drap. Floyds familie vil at han skal tiltales for overlagt drap.

Neste rettsmøte finner sted 29. juni, melder nyhetsbyrået TT.

Dersom det blir tatt ut tiltale og han blir kjent skyldig i forsettlig drap, kan det gi opptil 40 års fengsel.