Siste farvel med George Floyd

George Floyds båre har tidligere blitt vist fram under minnestunder i Minneapolis, hvor han bodde, og i Raeford, North Carolina, hvor han ble født.

Mandag var turen kommet til Houston i delstaten Texas, hvor Floyd vokste opp og hvor han skal begraves. Den gullfargede kisten ble fraktet til en kirke sørvest i byen med politieskorte.

Flere tusen mennesker møtte opp for å minnes Floyd. Flere sa til TV 2 før seremonien at de kjente Floyd og familien hans.

En jevn strøm av mennesker gikk forbi den åpne kisten for å vise Floyd den siste ære. Flere av de som møtte opp i kirken, bar T-skjorter med bilder av ansiktet hans, samt teksten «I can't breathe», jeg får ikke puste, noe han gjentatte ganger sa til politimannen som holdt kneet på halsen hans og holdt ham nede i 8 minutter og 46 sekunder.

BLM

Før kisten ankom, var det ordnet med en stor blomsteroppsats utenfor kirken med roser arrangert som et hjerte og med bokstavene «BLM», som betyr «black lives matter».

Seremonien var åpen for alle, men det var et krav at de sørgende måtte ha på munnbind og hansker.

10.000 mennesker var ventet til minnestunden, uttalte en talsperson for begravelsesbyrået til CNN mandag.

Protester over hele verden

George Floyd døde i Minneapolis 25. mai etter at en hvit politibetjent presset kneet mot nakken hans i 8 minutter og 46 sekunder. Dødsfallet har utløste opptøyer og massive protester mot politivold og rasisme, både i USA og en rekke andre land.



Tirsdag bisettes George Floyd i Houston. Han skal begraves ved siden av sin mor Larcenia Floyd.

Tidligere visepresident Joe Biden hadde egentlig tenkt å delta i begravelsen, men han har blitt enig med familien om å droppe det på grunn av det store sikkerhetsopplegget rundt Biden. I stedet skulle Biden møte familien mandag og spille inn en videohilsen som skal vises under bisettelsen.

ÅPEN KISTE: Sørgende defilerer forbi kisten med George Floyd. (Photo by David J. Phillip / POOL / AFP)