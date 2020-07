Før måtte du passe på – nå klarer mange motorer seg selv

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Jeg har lært at man ikke skal skru av motoren rett etter å ha belastet den. Det er mulig dette ikke gjelder for nyere motorer. En hybrid skrur av motoren for å så gå på strøm rett etter lange oppoverbakker som har belastet motoren.

Er dette skadelig for motoren? Og er motorhavari vanligere på hybridbiler enn andre biler? Mvh Christian

Benny svarer:

Hei Christian!

Det stemmer, eller kanskje rettere sagt – stemte, at en motor hadde godt av å roe seg litt etter hardkjør og høy belasting.

Jeg har selv praktisert dette på noen av de første bilene med turbo jeg eide. Det som var greia her, var at turboen skulle kjøle seg litt ned før man stanset motoren. I motsatt fall kunne oljen, som smurte og kjølte ned turboen, koke bort eller kokse. Slik at turboen skar seg. En turbo kan nemlig bli så varm at den blir helt rødglødende ved høy belastning over tid.

Dette med å kjøle ned turboen var særlig viktig på de første turbomotorene som kom. Senere har de fått vannkjøling og er mye mindre ømfintlige for dette. Men har man for eksempel dratt stor campingvogn opp på fjellet eller på annen måte belastet bilen mye, er det fortsatt ikke noen dum ide å kjøre litt penere før man stopper, eller la bilen gå litt på tomgang for å kjøle seg ned. Men ved alminnelig kjøring er ikke dette noe særlig tema lengre. Verden går framover, også på dette området.

Når det gjelder hybriden du spør om, vil jeg tro at dette er helt normalt at elmotoren tar over når belastningen minsker. Bilen overvåker selv motortemperaturen nøye og vil starte elektriske kjølevifter, eller la motoren gå når det er behov for ned kjøling av enten det er topplokk, motorblokk eller turbo.

Du spør også om hybrider lettere får motorhavari enn andre biler. Jeg har ikke noe tall som hverken bekrefter eller avkrefter det. Men en hybrid kan jo være så mangt. Fra en BMW i8, til en Volvo SUV, via VW Passat og til en Toyota Yaris. Variasjonene i både motorstørrelse, ytelser og bruksområder blir derfor for store til å gi noe entydig svar.

Men det kan jo være naturlig å tenke at fossilmotoren sliter litt mindre i en hybrid som får elektrisk hjelp til de største belastningstoppene og slik sett bør ha "enklere dager på jobb" enn en ren fossilmotor. I teorien bør den kunne slites mindre og holde lengre.

Jeg tror nok likevel at service / vedlikehold, kjøremåte og bruksmønster (antall kaldstarter, små-kjøring kontra langkjøring etc.) er vel så viktig faktorer som hybrid, eller ikke hybrid.



