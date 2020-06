Stenger Olympiatoppen i en uke for utøvere som demonstrerte

Utøverne med tilgang til Olympiatoppens treningssenter fikk mandag beskjed om å holde seg unna denne uken dersom de, eller noen i husstanden, var med på fredagens demonstrasjoner rundt om i landet.

Til tross for at FHI mener karantene ikke er nødvendig, vil toppidrettssjef Tore Øvrebø vil være ekstra forsiktig.

– Olympiatoppen har fra første dag praktisert et meget strengt opplegg for smittevern, faktisk strengere enn på mange områder i samfunnet ellers, skriver Øvrebø i en SMS til TV 2.

– Vår hensikt har hele tiden vært å skape trygghet for utøverne, og spille på lag med dem for å unngå smitte. I praksis er det utøverne selv som følger opp en rekke av smitteverntiltakene, og de er selv med på å skape et trygt miljø.

For sikkerhets skyld

Han forteller at de fleste av Olympiatoppens ansatte fremdeles er på hjemmekontor, og at de ansatte så langt som mulig skal unngå offentlig transport.

– I dette bildet, med en rekke gode smitteverntiltak, mener vi det er riktig å be dem som eventuelt måtte ha deltatt på de store folkeansamlingene ved demonstrasjonene i helgen, om å ta hensyn til sine utøverkolleger, og bli hjemme noen dager, for sikkerhets skyld. Dette gjelder også trenere og andre som følger utøverne tett, sier Øvrebø.

Flere kjente norske idrettsutøvere var med på demonstrasjonene mot rasisme, blant andre sprinteren Ezinne Okparaebo, skriver Aftenposten.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Okparaebo for en kommentar, uten å lykkes.

Ekstra påpasselige

Det har vært ulik praksis fra bedrift til bedrift i hvordan de håndterer folk som har vært med på demonstrasjonene. OBOS vil ha alle sine på hjemmekontor, Stavanger kommune setter helseansatte i karantene, mens Oslo kommune ikke fulgte samme rute.

Selv om FHI presiserer at karantenereglene gjelder etter at man har vært i kontakt med noen som har testet positivt og ikke i slike tilfeller, ber de demonstrantene om å være ekstra påpasselige.

– Personer som har deltatt på demonstrasjoner fredag må være ekstra påpasselige de neste 14 dagene dersom de får hoste, luftveissymptomer eller feber. I så fall gjelder smittevernrådene om å holde seg hjemme og sørge for å ta en koronatest, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG