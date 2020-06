Legger ned 100 år gammelt telefonnett: – Det er fra før krigen

Jondalen i Telemark er et av mange steder i Norge som ikke er tilkoblet fibernettet. Der er de avhengig av det gamle kobberbaserte telefonnettet, både for telefon og nett. Akkurat nå er et svært arbeidslag i gang med å rive de gamle linjene.

– Disse linjene er fra før krigen, forklarer Arne Quist Christensen, som er moderniseringsdirektør i Telenor.

– Mange av disse gamle stolpene og kobberkablene er 100 år gamle, og nå er de modne for utskifting. Nå skal de erstattes av mobilt bredbånd.

Fjerner 200 000 stolper

I løpet av de neste tre årene skal Telenor fjerne 200 000 telefonstolper og 19 000 kilometer med kobberkabel. Målet er at alle skal ha tilgang til moderne bredbånd innen utgangen av 2022.

– Det er ikke økonomisk mulig å bygge ut fibernettet 100 prosent, sier Christensen.

– Men fordi 5G-teknologien er så bra løser vi dette i stedet med å tilby bredbåndsløsninger over mobilnettet. Dette vil gjelde 5 -10 prosent av befolkningen.

5G allerede i bruk

Telenor åpnet 5G-nettet den 12. mars i år, mens konkurrenten Telia fulgte etter i slutten av mai. Men foreløpig er det kun 11 steder i landet som har 5G – deriblant Kongsberg sentrum. TV 2 inviterte Telenor-sjef Petter-Børre Furberg til Kongsberg for å teste det nye 5G-nettet.

Furberg har med seg en splitter ny 5G-telefon som han fyrer opp på torget i sentrum:

– Oi, her går det unna, vi er allerede opp i 800 Mbps og der passerte vi 1 Gbps, sier sjefen for Telenor Norge.

Den korte testen viser at man kan laste ned en film i HD-kvalitet på under 15 sekunder, med vanlig 4G tar dette opp til 5 minutter.

Må kjøpe ny telefon

Telenor-sjefen lover 90 prosent 5G-dekning i løpet av 2022. Full dekning vil ta 4-5 år.

– Foreløpig har vi 5G-dekning 11 steder, men nå bygges dette ut raskt. Dette vil gi en rekke nye tjenester, og er et fullverdig alternativ til fiber.

– Men det finnes ikke så mange 5G-telefoner på markedet i dag?

– I dag tilbyr både Samsung og Huawei 5G-telefoner, de andre kommer etter i løpet av dette året. Man kan bruke det gamle SIM-kortet og det gamle abonnementet, så det er lett å skifte.