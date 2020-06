Leonarda måtte partere et lik for å overbevise politiet om at hun var en bestialsk seriemorder

«Hun endte opp i gryta, som de to andre. Flesket hennes var tykt og hvitt. Når det hadde smeltet, tilsatt jeg en flaske med parfyme – og etter å ha kokt det en god stund klarte jeg å lage en virkelig akseptabel kremet såpe.»

Voldtekt

I 1893 blir en italiensk kvinne ved navn Emilia Di Nolfi voldtatt. Overgrepet resulterer i en graviditet, og den unge kvinnens foreldre tvinger henne til å beholde både barnet og overgriperen. Hun gifter seg med sin egen voldtektsmann, Mariano Cianciulli.

Ni måneder senere, 18. april 1894, blir Leonarda Cianciulli født i den lille, italienske byen Montella.

Hun er ikke et ønsket barn, og moren behandler den lille jenta dårlig.

I ung alder dør Leonardas far. Moren Emilia stifter ny familie, men de fortsetter å leve i fattigdom. Jentas oppvekst blir ikke bedre, og hun sliter med å få et godt forhold til moren.

To ganger prøver Leonarda å ta sitt eget liv i ung alder.

Spådom

Leonarda avbildet som ung kvinne. Foto: colaimages/Alamy

Hun er overtroisk av seg, og finner spåkoner med glasskuler og tarotkort svært interessante.

Under et slikt besøk får Leonarda vite at hun kommer til å gifte seg og få flere barn, men at hun også må forberede seg på å gravlegge alle hun føder.

Den ovennevnte spådommen skremmer henne ikke fra å oppsøke en rumensk kvinne som hevder hun kan se fremtiden i de besøkendes hender.

Leonarda rekker frem begge.

– I din høyre hånd ser jeg et fengsel. I din venstre er det et sinnssykehus, sier kvinnen.

Forbannelse

Som familiens eldste barn ønsker moren Emilia og stefaren å gifte bort Leonarda. Hennes fremtidige mann er allerede plukket ut og kommer fra en velstående familie. De ser sitt snitt til å endelig kunne leve luksuriøst.

Men Leonarda vil det annerledes. Hun blir forelsket i Raffaele Pansardi, en eldre mann med en helt vanlig kontorjobb og et alkoholproblem. De gifter seg i 1917.

Giftermålet faller ikke i god jord hos moren, og hun kaster en forbannelse over sin ulydige og uønskede datter.

Leonarda flykter fra forbannelsen, moren og hjembyen – og sammen med ektemannen bosetter hun seg i byen Lauria sør i Italia i 1921.

Forbannelse eller ei, Leonarda blir etterfulgt av tragedier – og den sterke overtroen utvikler seg.

Jordskjelv

Ekteparet sliter med en stram økonomi, og seks år etter at de bosatt seg i byen Lauria må 33 år gamle Leonarda sone en kort fengselsstraff for bedrageri i 1927.

Når hun løslates, flytter familien til Lacedonia i provinsen Avellino, i håp om et bedre liv.

23. juli 1930, åtte minutter over midnatt, blir området rammet av et kraftig jordskjelv. Leonarda og mannen mister huset og alt de eier i naturkatastrofen som tar hele 1404 liv.

Uten husly har de ikke noe annet valg enn å flytte. Nå vil Leonarda prøve lykken i Correggio. Hun åpner en liten butikk på sitt eget kjøkken hvor blant annet hun lager og selger såpestykker, i tillegg til å tilby de besøkende spådomskunst.

Hun blir godt likt blant byens innbyggere, og alle ser på Leonarda som en koselig kone.

Correggio i Italia, byen Leonarda bodde i. Foto: Realy Easy Star/Toni Spagone/Alamy

Gravid 17 ganger

Men selv om ting ser lysere ut for den italienske damen, er Leonarda overbevist om at morens gamle forbannelse fortsatt henger over henne som en mørk sky.

I løpet av ekteskapet blir Leonarda gravid hele 17 ganger. Tre graviditeter ender med spontanabort, mens ti av barna dør før fylte 13 år.

Spådommen hun fikk servert av en spåkone som ung jente viser seg å stemme.

De fire gjenlevende barna er det viktigste i Leonardas liv, og hun er villig til å gjøre alt for å beskytte dem.

Til og med drepe.

Andre verdenskrig

Ektemannen bruker penger på alkohol fremfor å skaffe seg jobb i byen de har planer om å bli gamle i. Leonarda skal ha fått nok og til slutt kaster hun ham på dør.

Hun er nå alene med fire barn og en såpebutikk.

Året er 1939 og Leonardas yngste barn, sønnen Giuseppe, verver seg til hæren. Andre verdenskrig er i ferd med å utspille seg, og Giuseppe skal kjempe under Italias statsminister og diktator Benito Mussolini.

Leonarda, som nå er 45 år, ser for seg det verst tenkelige. Hun er helt sikker på at hun må begrave sitt ellevte barn.

På egenhånd finner Leonarda ut at sønnen Giuseppe vil overleve krigen dersom hun ofrer et annet menneskeliv.

Det første drapet

Alt 73 år gamle og ugifte Faustina Setti ønsker seg, er en mann å dele resten av livet med. Hun har hørt rykter om at Leonarda kanskje kan

hjelpe henne et godt stykke på veien.

Denne dagen i 1939 entrer hun såpebutikken i Correggio.

Leonarda forteller at hun har funnet en partner til Faustina. Hun sier at mannen bor i byen Pula, som den gang var en del av Italia, og at Faustina må pakke sammen alt hun eier og flytte sporenstreks. Hun må også love å ikke fortelle noen om den planlagte reisen.

Den 73 år gamle kvinnen stoler blindt på Leonarda og selger hjemmet sitt for å få råd til den lange reisen over havet.

Før hun forlater byen, besøker hun Leonarda en siste gang. Faustina vil ta farvel og takke for hjelp i søken etter en mann.

Leonarda ber den eldre damen om å sette seg ned i stuen og skrive brev til venner og familie. Faustina får beskjed om å vente med å poste dem til hun er fremme i Pula, for å informere om at reisen var vellykket.

73-åringen, som synes at det var en god idé, tar pennen fatt – og blir servert et glass vin til skrivingen.

Serverte kaker med blod

Når brevene er ferdigskrevet føler Faustina seg trøtt. Middelet i vinen begynner å virke.

Bak henne står Leonarda med en øks. 73-åringen blir slått i hjel og partert i ni deler. Blodet samles i en utslagsvask.

Selv forklarer Leonarda drapet slik:

«Jeg la alle ni bitene i en gryte og helte i syv kilo natriumhydroksid som jeg hadde kjøpt for å lage såpe. Jeg rørte i blandingen til bitene løste seg opp i en tykk, mørk masse som jeg helte i flere bøtter og tømte i en nærliggende septiktank.»

«Når det gjeldet blodet i kummen, ventet jeg til det hadde koagulert. Så tørket jeg det i ovnen og blandet det med mel, sukker, sjokolade, melk, egg og litt margarin. Så eltet jeg alle ingrediensene sammen. Jeg lagde mange småkaker og serverte dem alle til damene som kom på besøk. Selv Giuseppe og jeg spiste dem.»

Leonarda Cianciulli. Foto: colaimages/Alamy

Leonarda sender sønnen sin til Pula for å poste de signerte brevene. Hun sitter også igjen med alle Faustinas penger, anslagsvis 30 000 italienske lire – som den gang var landets valuta.

Men Leonarda nøyer seg ikke med ett drap. Hun har fått blod på tann.

Neste offer

Datoen er 5. september 1940. Hennes neste offer heter Francesca Clementina Soavi. Leonarda hevder at hun har funnet den perfekte jobben til Francesca som lærer på en jenteskole i Piacenza nord i Italia.

Som med Faustina, ber hun den middelaldrende kvinnen om å skrive ferdig brev og postkort. Hun blir servert et glass vin, og kort tid etter at det siste brevet er signert blir hun drept med den samme øksen som tok Faustinas liv.

Kroppen til Francesca blir delt opp i de samme ni delene. De havner i gryta – og med den riktige blandingen blir massen etter hvert mørk og tykk. Så forsvinner restene ned i septiktanken.

Leonarda lager småkaker med venninnens koagulerte blod – slik hun gjorde med sitt første offer. For arbeidet «tjener» Leonarda 3000 italienske lire.

Det tar ikke lang tid før 53 år gamle Virginia Cacioppo trasker inn i butikken til Leonarda. Virginia er en kjent sopransanger i byen, og det sies at hun har sunget i det berømte operahuset La Scala i Milano.

Leonarda går rett på sak og sier til Virginia at hun har funnet en perfekt jobb til den aldrende sangeren – nemlig som sekretær for en velstående teatersjef i Florence. Som de to foregående kvinnene, likte Virginia tanken på den nye og spennende arbeidsplassen.

Kannibalisme

Dagen er 30. september og året er 1940. Virginia er klar for sitt livs reise og går innom Leonarda for å si takk og farvel. Som med Faustina og Francesca, skriver Virginia brev til sine nærmeste og får servert vin.

Leonarda gjør det som hun den siste tiden har livnært seg på. Hun dreper og parterer Virginias kropp i ni deler. Men denne gangen velger hun å lage såpe av sangerens levninger, fremfor å slenge ut restene i septiktanken.

«Hun endte opp i gryta, som de to andre. Kjøttet hennes var tykt og hvitt. Når det hadde smeltet, tilsatt jeg en flaske med parfyme – og etter å ha kokt det en god stund klarte jeg å lage en virkelig akseptabel kremet såpe.»

«Jeg ga såpestykkene til naboer og bekjente. Kakene ble også mye bedre. Den kvinnen var virkelig søt.»

I Virginias lommer finner Leonarda hele 50 000 italienske lire. Hun tar i tillegg sangerinnens smykker, juveler, klær og sko. De to sistnevnte selger hun i den lille butikken sin.

Leonarda har i løpet av ett år tatt tre menneskeliv uten at noen har stilt spørsmålstegn ved forsvinningene.

Frem til nå.

Kontakter politiet

Virginias svigerinne blir mistenksom og etterlyser familiemedlemmet. Hun hadde sett at Virginia hadde entret såpebutikken – og siden hadde ingen hørt fra henne.

Hun kontakter politiet og ber de om å undersøke Leonardas hjem og butikk.

Der finner de nok bevis til å kunne foreta en arrestasjon.

Til tross for livene hun har på samvittigheten, nekter Leonarda for å ha drept noen. Politiet har vondt for å tro at den eldre kvinnen alene har stått for seriedrapene, og de begynner å mistenke at sønnen Giuseppe er delaktig.

Når det foretas en arrestasjon av Leonardas favorittbarn, snur hun på hælen, endrer forklaring og tilstår drapene. I tillegg beskriver hun den groteske fremgangsmåten.

Leonarda blir intervjuet av professor Saporito i Pozzuoli . Foto: colaimages/Alamy

Måtte partere et lik foran politiet

Den detaljerte tilståelsen er fortsatt vanskelig å tro på.

Politiet, advokatene og dommeren tar derfor med Leonarda til likhuset. Hun blir bedt om å demonstrere hvordan hun, som den gamle kvinnen hun er, klarer å partere et lik med slik presisjon.

Leonarda bruker tolv minutter med øksen på å kutte opp den døde kroppen i ni deler, og overbeviser samtlige i rommet.

På grunn av den pågående verdenskrigen blir ikke Leonarda stilt for retten før i 1946. Hun blir funnet skyldig i tre drap og blir dømt til 30 års fengsel – og tre år på sinnssykehus.

«I din høyre hånd ser jeg et fengsel. I din venstre er det et sinnssykehus.»

Spådommen som ble gitt Leonarda som ung kvinne har vist seg å stemme.

15. oktober 1970 får hun en hjerneblødning. Leonarda dør 79 år gammel, mens hun soner sitt siste år på psykiatrisk avdeling i Pozzuoli.

Drapsvåpen på museum

Ni år etter seriemorderens død, ble Leonardas liv til teaterstykket «Love & Magic in Mama's Kitchen» i 1979. Stykke ble regissert av Lina Wertmüller– den første kvinnen som ble Oscar-nominert for beste regissør.

Fire år senere kunne man se livet til såpemakeren fra Correggio utspille seg på berømte Broadway i New York.

På Museum of Criminology i den italienske hovedstaden Roma kan du med dine egne øyne se flere av Leonardas gjenstander, bilder av ofrene, samt drapsvåpenet og kjelen hun kokte kvinnene i – hvis du tør.

