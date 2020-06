Stor oversikt: Her er de ukjente Norgesperlene

Spredningen av koronaviruset har ført til at mange nordmenn har måttet revurdere sine ferieplaner for sommeren.

Heldigvis er Norge kjent for å blant annet ha frodige fjorder og fagre fjell, og åpner derfor for at man kan få helt unike opplevelser, selv om man ikke får dratt på backpacking i Øst-Asia eller kjørt Route 66 i USA.

God Morgen Norges seere har sendt inn sine reisetips, som avslører at man heller ikke må reise særlig langt for å få en ferie man sent vil glemme.

Se oversikten fylke for fylke – her er Norges ukjente ferieperler:

Agder

Fra Norges sydligste fylke har seerne sendt inn tips både for den som vil slappe av på stranden, og for den som vil bruke kroppen aktivt.

Én mener at Arendal bør være et naturlig reisemål, og nevner spesielt Gjestehavnen, hvor man kan bade i et flytende basseng.

– På Pollen er det restauranter og cafeer. Man må holde avstand nå, men det er fortsatt fint, sier programleder Espen Fiveland.

En annen seer tipser om Søgne i Setesdal.

– Det er en typisk sørlandsperle. Hvitmalte bygninger, svaberg og utsikt mot havet. Der er det også fint å gå fotturer, det er det egentlig langs hele Sørlandskysten, sier Torild Moland, redaktør i magasinet Reiselyst.

Moland støtter også en av seernes tips om å gå i tømmerrenna i Vennesla.

– Det er unikt. Renna er 3-4 kilometer lang, og ble brukt til å flyte tømmer i gamle dager. Det er et lite stykke norgeshistorie.

Her er noen av seernes tips fra Agder:

Gjestehavnen i Arendal Pollen i Arendal Spornes i Raet Nasjonalpark, Arendal Søgne i Setesdal Rafting i Syrtveit, Evje Bjåen turisthytte, Hovden Tømmerrenna i Vennesla Padling i Ogge, Birkenes

Se bildene fra noen av turistmålene:

FLYTING: Tømmerrenna i Vennesla. Foto: Silje Kveane STRAND: Raet nasjonalpark. Foto: JARLE@KVAM BADING: Gjestehavnen i Arendal. Foto: JARLE@KVAM IDYLL: Pollen i Arendal. Foto: JARLE KVAM TUR: Søgne i Setesdal. Foto: Edel Aglen. VÅTT: Rafting i Syrtveit. Foto: Anne Karin Ose Austad FJELL: Bjåen, høyt over havet. Foto: Ingrid Margrethe Bjåen PADLING: I Ogge kan man padle av gårde. Foto: Morten Fredheim.

Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark kan, i likhet med Agder, by på skjærgård, sol og varme.

En av seerne trekker frem Ula i Larvik som et naturlig valg av destinasjon dersom man vil slikke sol.

– Ula er en sommerperle som er ukjent for de fleste. Det ligger rett utenfor Larvik. Der er det sol og sommer, hvor man kan spise is og kose seg. Det har blitt et «hytte-eldorado», men det er fortsatt ikke proppfullt av folk, sier reiseredaktør Moland.

Om skjærgården ga mersmak, anbefaler hun også å gå kyststien mellom Horten og Åsgårdstrand.

Om man derimot vil opp i høyden, anbefaler en av seerne å gå jernstien i Fyresdal.

– Via Ferrata er faste jernstier, som går høyt over bakken. Det er luftig, men ikke farlig, sier Moland.

I det som tidligere var Rauland kommune, nå i Vinje, kan man gå på skulpturvandring, hvor man blant annet kan finne jettegryter.

– Jettegrytene er badeland i naturen. Da trenger man ikke Bø Sommarland. Jettegrytene kan bli ganske fulle av folk etter klokken 12. Et tips er da at man kan ta med seg et telt og overnatte, da får man stedet for seg selv, sier Moland.

Her er noen av seernes tips fra Vestfold og Telemark:

Ula i Larvik Kyststien mellom Horten og Åsgårdstrand Besøk i mikrohyttene i Kragerø Via Ferrata i Fyresdal Skulpturvandring Vidsyn-Oksatjønn i Rauland Ruiplassen i Dalen Soveboks i Bandaksli, Tokke

Se bildene fra noen av turistmålene:

BASSENG: Badebasseng skapt i naturen. Foto: Anita Vatland Nilsen BADING: Ula i Larvik Foto: Kari Anita Horgen UTSIKT: Kyststien mellom Horten og Åsgårdstrand. Foto: Anita Frantzen Simonsen OVERNATTING: Mikrohyttene i Kragerø. Foto: God Morgen Norge JERNSTI: Via Ferrata i Fyresdal. Foto: Visittelemark HYTTER: Her kan man overnatte. Foto: Visittelemark

Rogaland

I Rogaland finner vi Norges minste kommune målt i folketall, Utsira, som ifølge Moland også er et sted som er å regne som et verdig reisemål.

– Et idyllisk sted, og det som er fantastisk med Utsira er at stedet har utrolig mye «streetart», noe som er rart i en kommune som nesten ikke har gater, sier Moland.

I Vestlandets største elv, Suldalslågen, kan man dra på laksesafari.

– Elva er spesielt godt kjent fordi den har så stor laks. Her kan man dra opp laks på over 30 kilo, det er nesten som å møte en liten hai, sier Moland.

Seerne har også tipset om noen av Rogalands turmål som man kan besøke til fots, deriblant Skomakernibbå, Himakånå og Trollpikken.

En annen tipser om et sted som vil passe enhver som liker å gå ferien i møte i sitt eget tempo.

– Sogndalstrand er Norges første «slow city», en by hvor alt skal gå sakte. Riksantikvaren har bevart hele byen. Der er mange bygninger fra tiden hvor det var en seilskipby. Det er idyllisk og hele poenget er å ta det med ro, sier reiselivseksperten.

Her er noen av seernes tips fra Rogaland:

Allmannajuvet ved Sauda Laksesafari i Suldalslågen Hjelmeland, Ryfylke Flørlitrappene, Ryfylke Jærstrendene, Eigersund-Randaberg Hellestøstranden, Sola Utsira Flor og Fjære, Stavanger Padling i Egersund «Slow City», Sogndalstrand

Se bildene fra noen av turistmålene:

GRUVEDRIFT:Allmannajuvet, et gruvemuseum ved Sauda. Foto: Mette Steen Nordbø AVSLAPPET: Sogndalstrand i Sokndal. Foto: Mike Norton PADLING: Egersund egner seg for padling. Foto: Cathrine Johanessen OASE: Ved Flor & Fjære kan man spise kortreist aprikos og sitron. De dyrker nemlig fruktene selv. Foto: Elisabeth Solheim. HELLESTØSTRANDEN: En av mange pittoreske strender langs Rogalandskysten. Foto: Aase D. Håkonsen IDYLL: Utsira kommune. Foto: Cathrine Jonsen Listøl STRANDDYNER: Borestranden i Kleppe. Foto: Silje Matre FJELL: Flørlitrappene ved Lysefjorden. Foto: Renate Berg.

Viken

Også i Viken fylke, slått sammen av Buskerud, Akershus og Østfold, har God Morgen Norges seere sendt inn tips om turistmålene som er å finne mellom Halden og Hallingdal.

Moland trekker spesielt frem en av seernes tips om en reise til Hallingdal.

– Hallingdal er et «aktivitetsmekka». Slalåmløypene som er å finne på Geilo kan også brukes med sykkel om sommeren, og de samme graderingene gjelder også for sykkel, sier reiselivseksperten.

Ved Oscarsborg festning kan man friske opp kunnskapen sin om norsk krigshistorie.

– Det var jo herfra de senket Blücher 9. april 1940. Det er en fantastisk bygning. Tidligere har de arrangert et escape-room der målet faktisk er å senke Blücher, men av koronahensyn så har de funnet på noe annet i år. Veldig inspirert av «Kompani Lauritzen» kan man nå få en slags militær oppstramming, hvor man lærer å re opp senger og masse annet, sier Moland.

En av seerne har også tipset om en mulighet til å la teknologien ligge, og heller komme i kontakt med seg selv, samt lære om en desto fjernere fortid.

– Ta med vennegjengen til Bøensæthre! Her kan du leve som de gjør i «Farmen», og lære litt om hvor vanskelig det har vært. Men stedet har også et fokus på mindfulness, med lokal mat, yoga og avslapning, forteller Moland.

Her er noen av seernes tips fra Viken:

Hallingdal Klatrepark i Ål Elvesnorkling i Hemsedal Kistefossmuseet, Jevnaker Villa Malla, Asker Oscarsborg festning Tømmerruta, Fetsund Støtvig, Rygge Bøensætre, Aremark Haldensvassdraget

Se bildene fra turistmålene:

FESTNING: Ved Oscarsborg festning kan man få en innføring i militær disiplin. Foto: Paul Hughson NORGES AMAZONAS: Gode muligheter for både bading og fiske i Fetsund. Foto: Fetsund Lenser EKSTREMT: Sykling i Geilo. Foto: Magasinet reiselyst PLEIE FORHOLDET: Støtvig i Moss. Foto: Magasinet reiselyst i FARMEN: Lev som de gjorde lenge før Norge fant oljen. Foto: Bøensætre

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er kanskje først og fremst et naturlig reisemål for alle som er glad i turgåing, og flere av seerne har trukket frem Midsundtrappene som en av fylkets flotteste turer.

– Det er 2200 trappetrinn som får deg opp for deg opp på fjellet. Trappene ligger på Otrøya, som man når med ferje. Dette er en av de mest populære turene ifølge våre hjemmesider, men man kjenner det litt i lårene når man når toppen, sier webredaktør i Visit Norway, Kristine Baglo.

Om ikke en krevende fjelltur faller i smak, kan Baglo anbefale en tur ut til Ona fyr i Ålesund.

– Ona fyr gir følelsen av å være langt ute på havet. Jeg anbefaler å bli der over natten, i de fine havstuene. Den roen man får av å sove der, kan gi rom for noen helt nye tanker.

Baglo sier også at en havørnsafari på Smøla er verdt å oppleve.

– Ved Smølaøya har vi verdens tetteste bestand av havørn, som man kan se på safari. Øya har også villsauer, sier Baglo.

Her er noen av seernes tips fra Viken:

Smøla Ona fyr, Ålesund Eikesdal, Molde Romsdalseggen, Rauma Petrines gjestgiveri, Fjord Midsundtrappene, Molde Molladalen, Ørsta Trollkirka i Elnesvågen, Evenes

Se bildene fra noen av turistmålene:

HAVGAP: Ona fyr i Ålesund. Foto: Lena Jensen. DAL: Eikesdal sett fra oven. Foto: Marit Solveig Finset UTSIKT: Petrines gjestgiveri. Foto: Ellen Beate Handsen Sandseter SOLNEDGANG: Midsundtrappene på Otrøya. Foto: Ann Jeanette Bjørk HULE: Elnesvågen. Foto: Bente Anita Bjørngård.

Innlandet

Innlandets God Morgen Norge-seere har sendt inn sine tips til hva man kan finne på i det langstrakte østlandsfylket. Områdets mange gamle setre trekkes spesielt frem.

– Ved Vingelen i Tolga i Østerdalen finner vi en spesiell byggestil, der noen av bygningene har stått helt siden 1600-tallet. Det er en rotnorsk bygd, med torvtak og det hele. Der kan man oppleve et aktivt seterliv med melking av kuer, sier Moland.

Ingen dal uten fjell, og Innlandet har også mange fjellområder hvor turentusiaster kan vandre fritt. Venabygdsfjellet er et av dem.

– Det ligger sør for Rondane, hele platået ligger over 800 meter over havet, men der kan man fint gå på en fottur uten å slite seg ut.

På Rondane finner vi også Spidsbergseter Resort, som har en drikkemeny som skiller seg ut i mengden.

– De har over 100 typer akevitter som man kan smake på. Håper man ikke smaker på alle, men man kan ta noen, ler Moland.

Sammen med Trøndelag deler også Innlandet beiteområde til et dyr som man ikke vil få se noe som helst annet sted i Norge, nemlig moskusen. Dermed er det også mulig å dra på moskussafari på Dovre.

Her er noen av seernes tips fra Innlandet:

Vingelen i Tolga Femunden Paulsrud gård i Gausdal Venabygdsfjellet Spidsbergseter Resort, Venabygd Rondane Høvringen, Rondane Valdres Moskussafari, Dovre Trysil

Se bildene fra noen av turistmålene:

RONDANE: Et av brudeslørene. Foto: Ann Marie Aasdokken Løland MOSKUSSAFARI: Dovre i Innlandet. Foto: Magasinet reiselyst AKEVITT: Her kan selv den mest erfarne akevitt-kjenner få teste sine kunnskaper. Foto: Spidsbergseter Resort TORVTAK: Vingelen i Tolga. Foto: Ingrid Eide.

Oslo

Også landets hovedstad kan bli et aktuelt reisemål for landets ferierende. En av turistfellene er Deichmann bibliotek i Bjørvika.

– Bygget er ikke bare kult på utsiden, men også på innsiden. Her kan man låne bøker, symaskiner, filmer og instrumenter. Bygget har også noen flotte kafeer, og en fantastisk utsikt på toppen, sier Baglo.

Men Oslo er naturligvis også mer enn en by. Rundt byen ligger nemlig et utvalg av markaområder.

– Vi er så heldige at vi kan gå på cocktailbar om kvelden og ta neste dag ute i marka. Det er så deilig å henge opp en hengekøye ved et stille skogsvann og kjenne roen senke seg, sier Baglo.

En av seerne trekker også frem Stovnertårnet som en kuriøs opplevelse man kan unne seg på en ellers rolig dag.

– Rett ved t-banen på Stovner ligger Storvnertårnet, som vel er Norges lengste tårn. Der kan man gå en kort tur, med en fantastisk utsikt.

Her er noen av seernes tips fra Oslo:

Havnepromenaden Tjuvholmen Deichmanske bibliotek i Bjørvika Gatekunst Tur til Bogstad gård Stovnertårnet Tur i marka

Se bildene fra noen av turistmålene:

TJUVHOLMEN: Alle kvelder ser kanskje ikke ut som denne, men det kan likevel være verdt å vandre langs Tjuvholmens havneområde. Foto: Lena Fossen HAVNEPROMENADEN: Gatekunst er å finne langs Oslos havnepromenade. Foto: Tord Baklund TÅRN: Stovnertårnet. Foto: Didrick Stenersen NYTT: Deichmann bibliotek i Bjørvika. Foto: Didrick Stenersen HERSKAPELIG: Bogstad gård. Foto: Gard Håby MARKA: En av mange turstier i Oslo. Foto: Kanutte Harnes Kypreas GATEKUNST-SAFARI: Mer urbant enn dette stykket gatekunst blir det knapt. Foto: Tone Helen Paulsen

Vestland

Vestland har flere gode turistperler å by på, en av dem er Loen i Stryn.

– Loen er helt unikt vakkert. Rakssetra er et av de flotteste stedene i hele Norge, Loen har også Nord-Europas høyeste Via Ferrata. Også er det det grønne Lovatnet, sier Moland.

Loen kan allerede være kjent for mange, gjerne fra Instagram-bilder tatt foran det smaragdgrønne brevannet.

– Ofte er det mange cruiseturister i Olden og i Loen, men ikke i år. Så om man skal besøke bygda, så er kanskje dette det riktige året for å gjøre det, sier reiselivseksperten videre.

En av seerne trekker også frem Flåmsbanen som en perle man bør besøke som omreisende i Vestland.

– Man kan ta det opp, gjennom den flotte naturen. På toppen av fjellet er det en zipline som er 1,3 kilometer lang, og man må jo utfordre seg selv litt, ler Moland.

Her er noen av seernes tips fra Vestland:

Loen, Stryn Aurlandsdalen, Aurland Flåmsbanen, Aurland Stegasteinen, Aurland Birdbox, Fauske Måløy, Nordfjord Kongevegen Lærdalsøren, Lærdal Voss Trivselskogen i Gloppen

Se bildene fra noen av turistmålene:

KOMFORTABELT: Overvåk naturen fra en komfortabel, varm stol. Foto: Magasinet Reiselyst BYGD: Den gamble bebyggelsen på Lærdalsyri. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal KONGEVEGEN: Gå i kongens hesters fotspor. Foto: Magasinet reiselyst UTSIKT: Fra Stegasteinen. Foto: Herdis Midje SMARAGDGRØNT: Lovatnet i Loen. Foto: Magasinet Reiselyst

Nordland

Nordland er et fylke som er vant med å håndtere turisme, og det er ikke overraskende når man ser bildene fra noen av fylkets perler.

En av seerne trekker frem Vega på Helgelandskysten som et flott reisemål.

– Øya fikk verdensarvstatus på grunn av de mange ærfuglene på øya. Beboerne har laget et fuglehotell for ærfuglene, og som takk så bruker de fuglenes dun til å lage myke dyner, forteller Baglo.

En annen seer tipser også om øya Lovund, hvor man finner de karakteristiske lundefuglene.

Baglo forteller videre at flere av Nordlands turistmål er spesielt godt egnet for ens Instagram-profil, deriblant nevnes Hovdsundet utenfor Bodø.

– Det ble fjorårets Instagram-hit. Man bør sjekke tidevannstabellen før man går, for ved veldig høy flo vil man nesten ikke se denne fantastiske stranda, sier reiselivseksperten.

Her er noen av seernes tips fra Nordland:

Vega, Helgelandskysten Lovund, Helgelandskysten Træna Mosjøen, Vefsn Gildeskål Hovdsundet, Bodø Reinnesfjellet i Skjomen, Narvik Stetind, Narvik Verdenssvaet i Efjord, Narvik Gondolbanen i Narvik Ofotbanen Henningsvær, Lofoten

Se bildene fra noen av turistmålene:

STRAND: Hovdsundet utenfor Bodø. Foto: Bente Hennum FJELLFORMASJONER: Fjelltur på Gildeskål. Foto: Renate Jensen KRYSTALLKLART: Bildet er tatt på Lovund. Foto: Julianne Fjellgaard Johansen ØY: Solen går ned i Træna. Foto: Mimmi Hyttan. BAD: Reinnesfjellet i Skjomen. Foto: Rune Dahl SUND: Gildeskål. Foto: Renate Jensen. LUFTIG: Stetind i bildet er Norges nasjonalfjell. Foto: Rune Dahl

Trøndelag

Fra Trøndelag har en av seerne tipset om noen fjellformasjoner som mange ved første øyekast kanskje ville trodd egentlig befinner seg ved Grand Canyon i USA.

– Det som er gøy med Leka er at det er en bitte liten bit av Amerika som har smettet inn i Trøndelag. Fjellet er knall rødt, og det å sitte i solnedgangen når sola treffer disse fjellene, det er flott, sier Baglo.

En annen seer mener at Stokkøya kan være et fint sted for å finne en indre ro.

– Her kan du bo i kjempekule kabiner, og så ligger jo en av verdens kuleste strandbarer på Stokkøya, sier reiselivseksperten.

Her er noen av seernes tips fra Trøndelag:

Leka Jøa på Namsos Ekne i Levanger Inderøy Stokkøya i Åfjord Middelalderklosteret på Frosta Gjevilvassdalen i Oppdal Røros

Se bildene fra noen av turistmålene:

TRØNDELAG: Dette er kanskje ikke slik man forventer at Trøndelag ser ut. Foto: Visit Namdalen STOKKØYA: Helt ved strandkanten ligger disse kabinene. Foto: DAN GREN LANDLIG: Gjevilvassdalen i Oppdal. Foto: Bodil Kringen Olafsen BEITE: Inderøy. Foto: Lena Johnsen.

Troms og Finnmark

Fra Norges nordligste fylke har seerne sendt inn flere gode tips som kanskje bør legges inn i din reiseplan for Norgesferien.

– Den finskættede bygden Bugøynes i Sør-Varanger. En nydelig liten perle med bebyggelse fra før krigen. Her finnes god mat av lokale råvarer, en nydelig sandstrand hvor du kan nyte midnattsola og muligheter for både sauna med isbading og kongekrabbesafari, sier en av seerne.

En annen seer tipser om en opplevelse som er av den våte sorten.

– Mektige Mollisfossen er Nord-Norges høyeste fossefall og har et totalt vannfall på 269 meter. Elvebåttur på Mollesjohka til Mollisfossen er en opplevelse som anbefales, sier en annen seer.

En annen kommer med et forslag om et turistmål for den som vil ta beina fatt.

– Topptur på Senja kan anbefales. Det finnes uendelig mange topper å velge mellom, alle med spektakulær utsikt.

Her er noen av seernes tips fra Troms og Finnmark:

1. Sommarøya, Tromsø

2. Bugøynes, Sør-Varanger

3. Hamn, Senja

4. Honningsvåg, Magerøya

5. Hornøya, Vardø

6. Mollisfossen, Nordreisa

7. Rebbenesøy, Tromsø

8. Barden, Senja

9. Sørvær på Sørøya, Hasvik

10. Tunes på Magerøya, Nordkapp

Se bildene fra noen av turistmålene: