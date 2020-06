– Kan bli den skitneste valgkampen i historien

Donald Trumps håndtering av de voldsomme demonstrasjonene etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd har fått mange til å reagere.

Presidenten har blant annet kalt ut militæret i gatene, og sterkt anbefalt guvernørene i de ulike delstatene om å kalle ut det amerikanske heimevernet.

– Vi må dominere gatene. Vi kan ikke la dette fortsette å skje, sa Trump på en pressekonferanse i begynnelsen av juni.

– Splittende

Nå har flere kjente republikanere, samt Trumps egen forsvarsminister Mark Esper, snudd ryggen til presidenten.

– Å ta i bruk militære styrker til rettshåndhevelse skal være siste utvei, og kun i de mest akutte og desperate situasjoner. Vi er ikke der nå, sa Esper.

Trumps tidligere forsvarsminister James Mattis mener Trump oppfører seg splittende mot befolkningen med hans bruk av militæret for å stoppe demonstrantene. Flere republikanske senatorer sier seg nå enig.

Deriblant tidligere presidentkandidat Mitt Romney og Alaskas senator Lisa Murkowski.

Amerikanske medier skriver også at flere høytstående republikanere som tidligere president George W. Bush heller ikke støtter Trump.

– Ikke overraskende

USA-kommentator og forfatter Thor Steinhovden er imidlertid usikker på hvor avgjørende nettopp dette er for Trumps muligheter til fire nye år.

– Det er veldig tidlig enda. På denne tiden i 2016 lå Trump veldig dårlig an. Et halvår i virkeligheten, er fire år i Trump-tid, sier Steinhovden.

Han legger også til at det ikke er særlig overraskende at Romney og Bush uttrykker sin misnøye over Trump.

– Skal det i det hele tatt ha noen verdi, må det være de sittende senatorene i huset som går ut. Nå har de gått gjennom ganske mange år med Trumps eskapader uten at de har vist noe tegn til å stå opp mot det, så hvorfor de nå plutselig skulle endre mening kan jeg ikke se for meg, sier Steinhovden.

USA-kommentatoren påpeker at det skal mye til for at folk skal endre sin mening om Trump.

– Det å velge en demokrat for en republikaner koster veldig mye. Det er nok også mange demokratiske velgere som er like opprørte over sin side av saken. Dette er ikke nødvendigvis en vinner-sak for demokratene heller, sier Steinhovden.

Dette reagerer folk på

USA-ekspert Eirik Bergesen sier til TV 2 at det mange amerikanere særlig reagerer på, er hvordan Donald Trump har kommunisert under den spente situasjonen i landet.

– Når det blir så mange løgner, og når det blir så tydelig at han bevisst villeder og feilinformerer, så er det noe folk reagerer på, og når han gjør det så bevisst er det vanskelig å ikke kalle det løgner, sier han.

Bergesen trekker også frem at Trump er raskt ute med å sjikanere prominente republikanere som sier i mot ham.

Men USA-eksperten er usikker på hvor mye det egentlig vil ha og si, at flere republikanere nå vender ryggen til presidenten.

– Det er ikke gitt at det vil ha veldig mye å si foreløpig. Men tanken på at Trump skal fortsette som dette i fire år bekymrer nok en del republikanere. De neste fire årene vil han heller ikke måtte tenke på gjenvalg, og vil derfor ha enda friere tøyler, sier Bergesen og legger til:

– Det blir spennende å se om det skjer nok til å snu det. Jeg tør ikke si det for sikkert. Et sted er det en rød linje for alle presidenter, også Trump, den er bare mye lengre unna enn vanlig.

– Skiller seg ut

I løpet av Trumps fire år som president i USA har han vært gjennom flere kontroversielle hendelser, deriblant riksrettprossessen som begynte i slutten av 2019.

– Riksretten var åpenbart ikke nok til å felle Trump, saker som omhandler konstitusjonelle spørsmål er svært viktige, men oppleves også som fjerne fra folks hverdag. Men hans håndtering av koronapandemien og håndteringen av demonstrasjonene skiller seg ut, sier Bergesen.

Årsaken til dette er at de raserelaterte demonstrasjonene og koronapandemien rammer folk flest, og er noe folk kan kjenne seg igjen i, mener Bergesen.

– Det som foregår nå er veldig tydelig for folk, og da kan flere vanlige mennesker også snu i partivalget, eller aktiveres til å stemme.

– Det tjener Trump på

For at Trump skal unngå ytterligere uro, mener Bergesen det er avgjørende at de fire politibetjentene som var med på pågripelsen av George Floyd blir dømt. Hvis de unnslipper straff, med et så åpenbart videobevis, tror USA-eksperten demonstrasjonene bare vil fortsette.

– Nå polariserer Trump, i stedet for å forsone. Han har ikke kommet med en eneste, tydelig håndsrekning, og det finnes ikke et forsøk på en forsoning og noe som kan berolige folk. Stemningen blir hisset opp enda mer, det tjener Trump på og det vet han godt, sier Bergesen.

– Vil styrke Biden

Det er 77 år gamle Joe Biden som etter alle solemerker skal utfordre Donald Trump i høstens presidentvalg. Bergesen tror 77-åringen vil tjene på å gjøre dette til en folkeavstemning mot Trump.

– Det vil styrke Bidens muligheter, men det skjønner også Trump. Han vil derfor gå hardt etter Biden ved å si at han er korrupt, at han tafser på damer og at han er dement, sier Bergesen og legger til:

– Det ligger an til å bli en forferdelig skitten valgkamp.

Det er noe Thor Steinhovden sier seg enig i. Han mener vi kan bli vitne til den skitneste valgkampen i historien.

– Trump er presset på alle spørsmål, og hans taktikk vil være å sverte motstanderen på alle mulige måter. Mens Joe Biden på sin side har formet en del av sitt kandidatur som en karakter som tør å ta til motmæle, og en som spiller i samme sjanger.