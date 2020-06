I dette kottet bodde kvinnen mens hun tjente 200 kroner om dagen

Mandag startet rettssaken mot en 41 år gammel thailandsk kvinne og hennes 62 år gamle samboer i Nord-Troms tingrett.

Kvinnen er tiltalt for hallikvirksomhet, i tillegg til menneskehandel og brudd på utlendingsloven.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

FORSVARER: Sol Elden, her avbildet under en annen rettssak i 2019, forsvarer tiltalte i Nord-Troms tingrett. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

Bestrider anklagene

Påtalemyndighetene mener at den tiltalte kvinnen har innkassert rundt 900.000 kroner på fornærmede, en annen kvinne.

I tiltalen står det at fornærmede ble utnyttet til å jobbe på en restaurant i Sverige og i en massasjesalong i Tromsø.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld etter tiltalen. Hun bestrider de anklager som påtalemyndighetene har fremsatt overfor henne, sier tiltaltes forsvarer Sol Elden til TV 2.

Avhengig av tiltalte

Kvinnen som ifølge tiltalen ble utnyttet, var en barndomsvenninne av tiltalte.

Fornærmede kom på besøk til tiltalte i Sverige sommeren 2017, hvor hun begynte som hjelp i restauranten hennes.

I tingretten ble det mandag vist frem bilder av et kott i kjelleren under restauranten, hvor fornærmede angivelig bodde mens hun tjente 200 kroner om dagen.

Ingen vinduer eller ventilasjon

I sin forklaring har fornærmede forklart at rommet ikke hadde verken vinduer eller ventilasjon, og at det knapt var plass til en seng der.

«Fornærmede hadde i perioden økonomiske forpliktelser i Thailand bl.a. overfor egne barn og var avhengig av henne idet hun ikke hadde kjennskap til skandinaviske samfunnsforhold, ikke behersket språket, og manglet nettverk og penger,» står det i tiltalen.

I retten sa Sol Elden, at retten de neste dagene kommer til å få presentert «to svært forskjellige sider av samme faktum».

– Det er svært sentralt hvem som har gjort hvilke valg og hvorfor de ulike valgene er gjort, sa hun.

BARE SENGER: Politiets egne bilder etter å ha gått til aksjon mot massasjestudioet. Foto: Politiet

Fryktet politiet

Fornærmede har også forklart at hun jobbet lange dager og at hun, siden hun oppholdt seg ulovlig i Norge, ikke turte å gå ut i frykt for at politiet skulle finne henne.

Ifølge fornærmede, fortalte tiltalte henne at hun kom til å få oppholdstillatelse hvis hun oppholdt seg i Norge i to år.

Fornærmede, som nå befinner seg nå i Thailand, stolte på dette.

«Hun ble forledet til å tro at hun kunne få oppholdstillatelse dersom hun klarte å oppholde seg ulovlig i landene i to år,» står det i tiltalen.

SYV DAGER: Det er satt av syv dager til rettssaken i Nord-Troms tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Solgte sex

I 2018, etter at svenske skattemyndigheter oppsøkte restauranten, flyttet tiltalte og fornærmede til Tromsø.

Ifølge tiltalen fikk den tiltalte kvinnen fornærmede til å selge sex i en massasjesalong, og fornærmede har forklart at hun tjente mellom 200 og 300 kroner om dagen på dette.

Ifølge fornærmedes forklaring, ble hun ikke tvunget til å selge sex, men hun ble fortalt at hvis hun ikke gjorde det, så kom hun ikke til å ha penger å sende hjem til barna i Thailand.

FUNN: Politiet har markert sædfunn på en madrass og et håndkle i massasjestudioet. Foto: Politiet

Måtte betale hvis kondom ble brukt

Da politiet aksjonerte mot massasjesalongen i fjor, fant de spor etter sæd på madrasser og en vegg.

I sin forklaring har fornærmede fortalt at det ikke var massasjebenker i studioet, men bare senger, og at det ved flere anledninger ikke ble brukt kondom – og at hun måtte betale hundre kroner til tiltaltes sjef hvis et kondom ble brukt.

Kvinnen forklarer at hun gjennomførte samleie fire ganger, og at hun i tillegg onanerte kunder og hadde oralsex med dem.

– Jeg har ingen verdi, sa hun i forklaringen.

Nekter straffskyld

En 62 år gammel mann fra Tromsø, som er samboer med den tiltalte thailandske 41-åringen, er tiltalt for å ha medvirket til de kriminelle handlingene ved å skaffe lokaler, bistå med innredning og føre regnskap for samboeren.

Både 41-åringen og 62-åringen nekter straffskyld.

Det er satt av syv dager til rettssaken i Nord-Troms tingrett.