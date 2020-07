10 spenstige elbiler vi kan glede oss til neste år

Utvalget blant elektriske biler har aldri vært større. Det viser også spennet i nybilsalget i Norge. Her finner vi alt fra SUVen Audi e-tron til småbiler som BMW i3 og Renault Zoe – som topper salgslistene.

Neste år vil utvalget økes ytterligere, med flere spennende modeller. Nå har vi sett nærmere på 10 elbiler – som alle kommer markedet i løpet av 2021.

1) BMW iNext

Her snakker vi en velvoksen SUV med ytre mål hakket over dagens X5. Den serieproduserte utgaven av iNEXT får en rekkevidde på 600 kilometer (WLTP), og vil kunne by på autonome egenskaper på det vi kjenner som nivå 3.

iNEXT får også et helt nytt dashbord, med en ny, stor og kurvet touchskjerm.

Serieproduksjonen av BMW iNEXT starter altså i 2021, i Dingolfing, Tyskland. Innen den tid har BMW produsert så mange som 100 prototyper av modellen. Mange av disse blir brukt til testing og tilrettelegging av selve produksjonen.

Les mer om INEXT her

Designet på konseptversjonen er mildt sagt særpreget.

2) GMC Hummer EV

I tillegg til en helelektrisk SUV, kommer Hummer med en el-pickup – som blir en direkte konkurrent til Tesla Cybertruck. De første bilene skal ifølge Hummer leveres til kunder sent i 2021.

GM forteller at bilen får hele 1.000 hk og at 0-60 mph (96 km/t) skal gå unna på bare tre sekunder.

Pris og rekkevidde på bilen er foreløpig ikke avslørt, men PR-sjef i GMC, Stuart Fowle, har tidligere uttalt at rekkevidden vil være konkurransedyktig mot de andre elektriske bilene som har blitt annonsert.

Les mer om Hummer-nyheten

Dette er foreløpig alt vi får se av Hummers kommende elbil.

3) Ford F-150 Electric

En av verdens mest solgte biler gjennom tidene blir etter planen elektrisk i løpet av 2021.

Ford har allerede vist oss en prototype av bilen, som trekker mer enn 4.500 kilo. Se video av det her.

Ford lover at de elektrifiserte modellene vil ha akkurat den samme kapasiteten, påliteligheten og fleksibiliteten som F-150-kundene forventer av sine bensindrevne pickuper.

Fords investering på over 100 milliarder innebærer lansering av en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller – alt fra 48 volt hybrid, hybrid og ladbar hybrid – til helelektrisk.

Ford har ikke sluppet noen offisielle bilder av bilen. (Illustrasjonsfoto)

4) Audi Q4 e-tron

Dette blir virkelig en spennende modell for det norske markedet, sett i lys av suksessen med dagens e-tron og e-tron Sportback.

Bilen drives av to elektriske motorer som til sammen yter 225 kW. Ikke overraskende er det én motor foran og én bak, som sammen sørger for quattro firehjulstrekk.

Batteripakken er på 82 kWt og veier 510 kilo. Audi lover en elektrisk rekkevidde på «over 450 kilometer. 0-100 km/t skal gå på 6,3 sekunder.

Audi oppgir ladeeffekt på opptil 125 kW. Har man tilgang til en lader som kan levere nok strøm, skal tomt batteri kunne fylles til 80 prosent på såvidt over 30 minutter.

Les mer om kommende Q4 e-tron

Størrelsesmessing vil denne plassere seg mellom dagens Q3 og Q5.

5) Mercedes EQA

Ambisjonen til Mercedes er at EQA skal appellere til de som ønsker seg en kompakt familie-SUV. Dette vi bli en svært attraktiv nyhet her i Norge.

Konseptversjonen er vist med en batteripakke 60 kWt, og rekkevidde på 400 kilometer.

Ryktene sier at nye, elektriske EQA har to elmotorer plassert på hver sin aksling, noe som betyr permanent firehjulsdrift. Samlet effekt er 270 hk, mens dreiemomentet er på 500 Nm.

Det kombinert med firehjulstrekk skal sørge for at 0-100 km/t er unnagjort på rundt 5 sekunder. Dette er enn så lenge ikke bekreftet av Mercedes.

Her finner du mer informasjon om nye EQA

Dette er den første konseptbilen.

6) Nissan Ariya

Nissan har tatt seg god tid med å utvide elbilutvalget. Det var derfor en etterlengtet nyhet da selskapet presenterte elbil-konseptet Ariya.

Modellen er en crossover/SUV med to elektriske motorer og 4x4. Her ligger det an til batteripakker i flere størrelser. Den største på trolig minst 80 kWt. Det bør love godt for rekkeviddetallet.

Det ventes at Nissan presenterer den ferdige produksjonsmodellen i løpet av sommeren, med lansering neste år.

Les mer og se bildene av Nissan Ariya

Dette blir utvilsomt en svært viktig modell for Nissan, spesielt i Norge.

7) Volkswagen ID.4

Akkurat som ID.3 er kommende ID.4 basert på VWs modulære plattform for elektrisk drift (MEB), og skal ha de samme egenskapene som resten av ID.-familien: Kompakte dimensjoner, rommelig interiør, sportslig karakter, intuitiv betjening og full tilkobling til internett.

I første omgang kommer ID.4 med bakhjulstrekk, men senere også med 4x4. VW har allerede avslørt at rekkevidden blir inntil 500 kilometer, etter WLTP.

Mer informasjon om ID.4 finner du her

ID.4 skal bli den første bilen i verdens mest populære bilklasse – kompakte SUV-er – som er karbonnøytral, både i produksjon og bruk.

8) Tesla Cybertruck

Teslas mye omdiskuterte Cybertruck skal etter planen gå i produksjon neste år.

Bilen blir tilgjengelig i tre utgaver. Innstegsmodellen får én motor og bakhjulsdrift. Neste steg er to elmotorer og firehjulsdrift, mens toppmodellen blir utstyrt med hele tre kraftige elmotorer. Det er denne som skal klare 0-100 km/t på rundt 3 sekunder (0-60 mph er oppgitt til under 2,9). Rekkevidden er oppgitt til mer enn 800 kilometer.

Nykommeren skal fungere som en fullverdig pickup og arbeidshest. Utover en stor batteripakke som bidrar til god rekkevidde, får bilen adaptiv luftfjæring og en bakkeklaring på inntil 40 cm. I tillegg er utvendig lagringsplass 100 kubikkfot.

Tesla Cybertruck kan flyte på vannet

Da Tesla dro duken av sin nye Cybertruck i november i fjor, var det mange som trodde det hele var en spøk...

9) Mercedes EQS

Mercedes er i full gang med å utvikle nye elbiler under EQ-merkevaren. Så langt er EQC den eneste modellen her, men den får snart selskap av flere nykommere.

Blant dem er nye EQS. Dette er bilen som skal vise det ypperste av hva Mercedes har å by på, både når det gjelder teknologi og ikke minst luksus.

På konseptversjonen har Mercedes klinket til med en batteripakke på solide 100 kWt. Det sørger for en rekkevidde på 700 kilometer, målt etter WLTP.

Samlet systemeffekt er 476 hk og 700 Nm. Det tar bilen fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder, noe som er veldig raskt, men samtidig ikke helt på toppnivå.

Akkurat som Porsche Taycan, kan Vision EQS lades med 350 kW. Det betyr at det kun tar 20 minutter å lade opp til 80 prosent.

Les mer om nye EQS

Med firehjulsdrift, 476 hk og 700 Nm, bør det ikke stå på kreftene i den elektriske luksusbilen fra Mercedes.

10) Ford Mustang Mach-e

Fords første elektriske SUV skulle egentlig entre norske veier i oktober. Så ble det kjent at bilen flere tusen nordmenn venter på er utsatt til 2021.

Selv om vi må vente litt ekstra, kommer uansett nye Mustang Mach-e til å bli en svært attraktiv modell i Norge.

Bilen kommer både som standard range (med et 75 kWt batteri) og Long Range (99 kWt batteri). Sistnevnte har en anslått WLTP-rekkevidde på opptil 600 kilometer med bakhjulstrekk.

Maksimal ladehastighet skal være 150 kW.

Toppmodellen leverer 337 hk og 565 Nm. 0-100 km/t er i mål på rundt 7 sekunder.

Etter hvert kommer også en Performance-utgave. Her blir effekten økt til 465 hk, mens dreiemomentet løftes til 830 Nm. Det sørger for at 0-100 km/t skal gå unna på under 4 sekunder.

Her finner du mer informasjon om Fords kommende storselger

De første overleveringene til norske kunder starter i begynnelsen av 2021.

Dette blir de viktigste elbil-nyhetene i år: