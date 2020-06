Joe Exotic i brev: – Kommer til å være død om to måneder

Joseph Maldonado-Passage (57), bedre kjent som Joe Exotic fra serien «Tiger King», soner for tiden en 22 år lang fengselsdom. Han soner fengselsstraff for å ha forsøkt å hyre inn en leiemorder til å ta livet av dyrevernsforkjemper Carole Baskin (59).

– Sjelen min er død. Jeg sliter hver dag med å holde på håpet, skriver Joe Exotic i et brev fra fengsel, som TMZ har fått innsyn i.

Exotic åpner brevet med å si at koronapandemien er over - og at han derfor ønsker at president Donald Trump skal benåde ham.

– Jeg håper han kan gjøre dette feilgrepet til noe riktig, og gi meg et mirakel, skriver han.

Sammenligner med dødsstraff

Den 57 år gamle tidligere tigeroppdretteren beskriver elendige forhold bak murene. «Tiger King»-profilen hevder han ikke får hverken behandling eller medisiner for sykdommene sine.

BREV: Slik er første side i brevet som Joe Exotic har skrevet til fansen. Foto: skjermdump / TMZ

Han spår derfor en mørk fremtid, og sammenligner fengselsstraffen med dødsstraff.

– Jeg mister vekt og sårene mine vil ikke gro. Jeg vil være død om to til tre måneder. Det er som om jeg har fått en dødsstraff, skriver han.

TMZ har gjengitt hele brevet.

Han tar også for seg de nylige demonstrasjonene rundt dødsfallet til George Floyd, og sier at budskapet har blitt borte i opprørene. Exotic mener også at han hadde fått bedre behandling om han hadde en annen farge.

Frir til Kim Kardashian

Samtidig ber han om hjelp fra realitystjernen Kim Kardashian (39), som tidligere har hjulpet flere tidligere innsatte. Han spør også om hjelp av den amerikanske rapperen Belcalis Almanzar (27), bedre kjent som Cardi B, som tidligere har vært stor fan av serien.

- Vær så snill, damer. Jeg har ikke gjort noe dumt. Hør meg skrike etter hjelp, avslutter han.