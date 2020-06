Molde slo Brann i generalprøven

Brann-Molde 2-3

En drøy uke før seriestart møttes Brann og Molde til generalprøve på Fosshaugane Campus.

Det endte med 3-2-seier til forrige sesongs suverene seriemester.

Ett tap og to seirer på tre treningskamper er dermed fasit for de blå etter koronapausen.

Snudde kampen med to sene scoringer

Moldenserne pangåpnet og tok ledelsen ved Magnus Wolff Eikrem etter kun fem minutter, men Robert Taylor utlignet for Brann ikke lenge etterpå.

I andre omgang sendte Gilbert Koomson bergenserne i ledelsen. Kampen åpnet seg opp og Brann hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen.

Ti minutter før full tid havnet Brann-midtstopper Bismar Acosta i løpsduell med Moldes Ola Brynhildsen. Den gikk den tidligere Stabæk-spilleren klart seirende ut av. Brynhildsen distanserte Brann-forsvaret og var sikker alene med Eirik Holmen Johansen i buret.

Like før slutt dukket Kristoffer Haraldseid opp inne i boksen. Han fikk helt uforstyrret ta med seg ballen forbi keeper og spasere inn vinnermålet. Dermed vant Molde 3-2 i en kamp som var preget av slurvete forsvarsspill fra begge lag.

– Brann ser sårbare ut

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Lars Arne Nilsen og Brann-fansen har grunn til å være en smule bekymret før seriestarten. Mathisen mener savnet av Vito Wormgoor er stort.

– Bismar Acosta er en veldig god stopper, men han bør helst ha en ved siden av seg som kan styre ham litt. Han er ikke en utpreget leder selv. Branns midtforsvar ser ganske tynt ut akkurat nå. Det er sikkert mange grunner til at de ikke hentet Vegard Forren, men jeg tror han ville vært en perfekt match.

– Det er ikke noen skam å slippe inn tre mål mot Molde, men selve fundamentet i Nilsens første periode i klubben var det defensive. Men nå ser de sårbare ut. I mine øyne burde de absolutt hatt et bedre alternativ ved siden av Acosta hvis de skal kunne kjempe om medalje. Det er veldig vanskelig å vite hvor Brann står i år, sier Mathisen.

Molde tapte 1-2 mot Obosliga-laget Sogndal i første oppkjøringskamp, men slo kraftig tilbake med en sterk 4-2-seier over Kristiansund torsdag forrige uke.

Brann startet oppkjøringsperioden med et grusomt 0-3-tap for Haugesund, men slo Åsane forrige uke. Tapet mandag bærer imidlertid om at Lars Arne Nilsens menn har et stykke til toppformen, men de vil nok ta med seg at de ledet frem til det gjensto ti minutter. Angrepsspillet som ble vist var også langt mer oppløftende enn i de foregående kampene.

Trener Lars Arne Nilsen var fornøyd etter kampen.

– Det blir mange poeng om det fortsetter slik, sier han til BT.

Molde serieåpner borte mot Aalesund tirsdag 16. juni, mens Brann skal til Haugesund dagen etter.