Kjær gjør comeback: – Skal be dem bygge ut premieskapet

Etter kveldens årsmøte i Vålerenga ble tidligere daglig leder, Jan Tore Kjær, valgt til styreleder i Vålerenga Hockey.

i 2015 skilte 51-åringen og Vålerenga lag etter 18 år i jobben som klubbdirektør. Nå er han tilbake.

– Jeg har savnet Vålerenga-sirkuset hver dag, men samtidig har jeg aldri sovet så godt som de siste fem årene. Så egentlig gjør jeg meg selv en stor bjørnetjeneste, sier Kjær til TV 2 og ler.

Kjær kom inn som varamedlem i klubbstyret rundt årsskiftet, og ble innstilt som leder av en enstemmig valgkomité. Han får med seg flere tidligere Vålerenga-profiler inn i styret, blant andre Atle Olsen, Lars Erik Lund og Morten Ask.

– Det blir et styre med en kjærlighet til Vålerenga, og har stor kompetanse på sport og organisasjon. Det blir en spennende tid fremover for Vålerenga, og vi har også sterke eiere som er glad i Vålerenga. Det er en totalmatch jeg tror få andre idrettsklubber i Norge kan matche, mener den ferske styrelederen.

Ifølge Kjær skal styret også være involvert i det sportslige i større grad enn tidligere.

– Vi bygger et sterkt team som skal styre den sportslige kompetansen, og ved å få inn så mange med direkte erfaring mener jeg det vil bidra til tettere oppfølging av unge spillere. Det blir et vendepunkt for klubben å nå skulle inn i en ny flott arena, men det må også være et mål å utvikle egne spillere. Vi ønsker en sportslig rød tråd i styret, sier han og legger til:

– For meg er det ekstra spesielt å vende tilbake nå når den arenaen jeg var med på å tegne snart står ferdig. Målet er selvsagt å bygge et team som skal hjelpe klubben til å løfte «bøtta» på Jordal hver sesong fremover. Så i morgen skal jeg ringe ned og be dem bygge ut premieskapet, for å få plass til mange nye kongepokaler, avslutter han.