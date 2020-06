Sakkyndige: Naboplager i Rauma er ikke tilregnelig

Det kommer frem i en fengslingskjennelse som ble avsagt i Sunnmøre tingrett fredag.

– Siktede har vært underlagt full judisiell vurdering og det foreligger konklusjon om at han ikke er strafferettslig tilregnelig, heter det i kjennelsen.

Med den konklusjonen valgte påtalemyndigheten å be retten om opphold på psykiatrisk avdeling frem til hovedforhandlingen som er forhåndsberammet til 1. juli. Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale i saken.

Plaget i årevis

Mannens forsvarer Tore Johan Sørland i advokatfirmaet Elden ønsker ikke kommentere konklusjonen til de sakkyndige.

– Min klient har anket fengslingskjennelsen fordi han er uenig i at det foreligger gjentakelsesfare. Han krever seg løslatt, sier Sørland til TV 2.

TV 2 har i en serie reportasjer fortalt om naboene i ei grend i Rauma som i nærmere 20 år har blitt plaget av mannen. De ønsket å fortelle sin historie for å få fokus på det de kaller systemsvikt der en person virker å være for syk til å bli strafferettslig forfulgt og for frisk til å bli behandlet.

RAUMA: Naboene i hel grend blir terrorisert av mann. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Det verste jeg har opplevd må være når han kom hjem til oss og truet med å tenne på huset mens vi lå og sov. Det endte opp i fysisk håndgemeng foran kona og ungene, fortalte nabo Johannes til TV 2 i februar.

Politiet hadde frem til januar i år registrert hele 175 hendelser knyttet til mannen siden 2002.

– Mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske om å krenke dem, konkluderte Sunnmøre tingrett med i forbindelse med at han ble ilagt besøksforbud mot seks personer.

Henlagt

Etter at naboene sto frem på TV 2, fikk en av disse en ny trussel hvor mistanken ble rettet mot samme mann. Politiet pågrep vedkommende og han ble da varetektsfengslet i fire uker.

Denne siktelsen er nå henlagt av politiet, men en rekke andre uoppgjorte trusselsaker gjør at politiet har fått medhold i å holde mannen fengslet eller underlagt tvungen psykisk helsevern siden slutten av februar.

– Det er en svært grov sak. Det er komplett uakseptabelt at mennesker skal oppleve dette i Norge i 2020 fordi samfunnet ikke kan ta vare på eller straffeforfølge personer som kan utgjøre en fare for seg selv eller samfunnet rundt seg, sa tidligere justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2.

Han refser regjeringen for ikke å ha effektuert en lovendringen vedtatt i Stortinget.

– Vi fikk gjennomslag i regjering for lovendringer der formålet var å gjøre det lettere å fange opp de som faller mellom to stoler. Ingen skal gå rundt å kjenne på frykt over lang tid fordi personer som er potensielt farlig kan gå fri,

TV 2 har vært i kontakt med den siktede mannen som avviser beskyldningene. Han ønsker å la seg intervjue, men TV 2 mener det ikke er riktig av hensyn til mannen selv.