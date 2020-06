CAS: – Endelig beslutning i City-saken kommer før sesongslutt

I dag begynte ankesaken i Idrettens voldgiftsrett (CAS) mellom Manchester City og UEFA. CAS sier til TV 2 at en endelig dom vil bli gitt før Premier League-sesongen avsluttes.

Det betyr at det, i motsetning til hva som har blitt skrevet i engelske tabloider den siste tiden, vil være klarhet i hvilke lag som skal delta i Champions League neste sesong før inneværende Premier League-sesong avsluttes.

Om alt går etter planen, skal siste runde i Premier League spilles 26.juli.

Nå tyder det meste altså på at lagene og publikum slipper usikkerheten rundt hvorvidt en 5. plass vil gi Champions League-spill eller ikke etter at sesongen er over.

Behandlingen av saken begynte i sveitsiske Lausanne i dag, og det er totalt satt av tre dager til den mye omtalte saken hvor UEFA altså mener at Manchester City har brutt Financial Fair Play (FFP)-reglene.

– Den endelige beslutningen i saken mellom Manchester City og UEFA er ventet å bli offentliggjort før slutten av juli, skriver kommunikasjonssjef i CAS, Katy Hogg, til TV 2.

Blåste opp inntekter

Det var i midten av februar at UEFA offentliggjorde at de hadde utestengt klubben fra europeiske turneringer i to år og gitt de en bot på 30 millioner euro.

Bakgrunnen er at City har begått «alvorlige brudd» på FFP-reglementet til UEFA.

Spesifikt handler det om perioden 2012-2016, da City-eier Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan skal ha kommet seg rundt reglementet ved å overrapporterte klubbens sponsorinntekter.

Poenget med å overrapportere inntekter er at man da i teorien kan komme seg unna et av FFP-regelverkets mest vesentlige punkter: klubber skal, litt forenklet, ikke ha større utgifter enn inntekter over en treårsperiode.

City skal, ifølge UEFA, heller ikke ha vært samarbeidsvillige underveis i saken.