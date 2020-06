Mange nordmenn har dyre og fine biler. De tar man gjerne litt ekstra godt vare på. For eksempel med stell og vedlikehold i form av bilvask og annen shining.

Men bilvask, hjemme på gårdsplassen, er allerede forbudt flere steder både i Sverige og Tyskland. Og i Danmark frarådes det å gjøre dette hjemme på gårdsplassen.

Som vi i Broom tidligere har skrevet, har det også vært snakk om å stramme inn noe på dette også her i Norge. I miljøets navn.

En svensk undersøkelse som ble gjort for en tid tilbake, viste at om det ble foretatt 10 millioner bilvasker i løpet av ett år, så frigir dette nesten tre tonn tungmetaller, 1.000 tonn oljer og 2.500 tonn avfettingsmiddel, bilsjampo og poleringsmidler som går rett i bakken.

Bedre produkter er løsningen

Dette er miljøgifter kan gjøre stor skade fordi de giftige stoffene ikke brytes ned, men tas opp av dyr, fisk og andre organismer. .

Det høres jo både dramatisk og skummelt ut. Men det er også slik at det stilles stadig strengere krav til de ulike produktene vi bruker til bilvask. Nettopp med tanke på miljøet. Produktene er ikke bare biologisk nedbrytende. De brytes også ned raskere og faren for at man forurenser blir betydelig mindre, eller langt på vei eliminert, med mer miljøvennlige produkter.



Var redd for forbud

Det er nok i stor grad disse argumentene som lå til grunn da Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i dag kunngjorde at det ikke blir aktuelt å innføre forbud mot å vaske bilen sin hjemme.

Det var Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som skriftlig stilte følgende spørsmål til miljøministeren:

– Kan statsråden slå fast at regjeringen ikke kommer til å innføre forbud eller innstramming i regelverket for vask av egen bil eller kjøretøy?

Svaret kunne ikke vært kortere. Det bestod av to bokstaver og var rett og slett; ja.

– Dette var et svar helt etter mitt hjerte, sier Slagsvold Vedum til Broom.

– Det var både kort, konkret og ubyråkratisk. I tillegg til å være positivt. Akkurat slik som jeg liker det, forklarer han.

Les spørsmålet og svaret her:

Vasker bilene hjemme

Men en ting stusser han litt på. Spørsmålet ble sendt 25. mai, men svaret kom ikke før 8.juni.

– Så enkle og konkrete spørsmål besvares vanligvis innen en uke. Jeg tror nok kanskje at det har vært en "god" intern runde på dette. Jeg var faktisk litt redd for at noen skulle få trumfet gjennom om et forbud her. Det hadde i så fall vært synd ...

Slagsvold Vedum vasker også bilene sine selv, hjemme på gårdsplassen.

– Ja, jeg her en VW Amarok pickup og en Volvo V70. Begge disse vasker jeg hjemme, i alle fall på sommerstid.

Nå kan både han og alle vi andre fortsette med det.

